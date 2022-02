Onde vai passar Recopa 2022 entre Athletico-PR x Palmeiras hoje ao vivo

O Athletico-PR enfrenta o Palmeiras na noite desta quarta-feira, 23/02, na Arena da Baixada, em Curitiba, pelo jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Onde vai passar o jogo da Recopa 2022 o torcedor confere a seguir.

Onde vai passar o jogo da Recopa Sul-Americana 2022

O jogo do Athletico-PR e Palmeiras hoje vai passar no canal Conmebol TV, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), para todo o Brasil.

O canal pode ser assistido em operadoras por assinatura pelo valor extra de R$19,90 ao mês. Entretanto, o valor pode sofrer alterações de acordo com cada pacote e plano dos canais.

CONMEBOL TV – Sky: 620, 621, 622 e 623 / Claro/Net: 711, 712, 713 e 714

Data: 23/02/2022

Horário: 21h30(Horário de Brasília)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba

Transmissão: CONMEBOL TV

Como estão as equipes na temporada?

O Athletico Paranaense disputa a Recopa na temporada depois de vencer a Copa Sul-Americana em cima do RB Bragantino no fim do ano passado, disputada também no Uruguai, no mesmo estádio que o seu rival do jogo desta quarta-feira. O grupo teve algumas alterações em seu elenco desde que disputou a final, com contratações e saídas de jogadores.

Enquanto isso, o Palmeiras se mantém sob o comando de Abel Ferreira, apenas com novas contratações de jogadores para o time titular e reserva. O campeão da Libertadores em cima do Flamengo em Montevideu, no Uruguai, chegou a disputar a final do Mundial de Clubes, mas foi derrotado pelo Chelsea. Agora, tem a chance de conquistar o seu primeiro troféu.

Escalação do jogo do Athletico-PR x Palmeiras hoje

Vitor Bueno e Marlos não estão aptos para jogar.

Já Abel Ferreira não poderá contar com Gustavo Scarpa, Luan e Gustavo Gómez.

Athletico-PR: Santos; Nicolás Hernández, Thiago Heleno e Pedro Henrique; Marcinho, Siles, Léo Cittadini (Matheus Fernandes), Terans e Abner; Pablo e Bissoli

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo e Piquerez; Danilo, Jailson, Zé Rafael (Atuesta) e Raphael Veiga; Dudu e Rony.

Qual é a premiação da Recopa 2022?

O campeão da Recopa Sul-Americana vai ganhar a bagatela de 1,6 milhão de dólares, o mesmo que R$ 8,32 milhões na cotação atual. O valor é distribuído dias após a partida, enquanto a taça de campeão é entregue na cerimônia de premiação junto com as medalhas.

O segundo colocado, entretanto, leva para casa o valor de US$800 mil, ou 4,16 milhões de reais também pela cotação atual no Brasil.

Relembre como foi o último jogo entre Athletico-PR x Palmeiras.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe tudo sobre a Libertadores 2022 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.