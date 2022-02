Como assistir final do Mundial de Clubes 2022 ao vivo, online e grátis?

Chelsea e Palmeiras disputam o título do Mundial neste sábado com transmissão ao vivo na TV e online

Chelsea e Palmeiras disputam o título do Mundial de Clubes 2022 neste sábado, 12 de fevereiro, a partir das 13h30 (Horário de Brasília) direto de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A partida tem transmissão oficial da emissora Band, mas também será possível assistir a final do Mundial ao vivo online e grátis.

Como assistir Mundial de Clubes ao vivo online grátis

Além de acompanhar pela televisão a final do Mundial de Clubes entre Palmeiras e Chelsea, o torcedor também tem a opção de assistir a grande decisão online, ao vivo e de graça. O site da BAND (www.band.uol.com.br) reproduz a transmissão oficial das imagens de maneira gratuita em seu portal a partir das 13h30 (Horário de Brasília).

A emissora preparou uma grande surpresa para o público da internet. Trata-se de uma cobertura palmeirense, com narração de Edu Castro e a participação de Tatola Godas e do jornalista Alex Müller. Além disso, o torcedor contará com a opção de assistir com a versão 100% verde ou o sinal da TV.

Para acessar, basta entrar no link e procurar pelo “Ao Vivo” na parte de cima à esquerda do site. Lá, você será levado de maneira direta para a transmissão ao vivo do jogo, basta assistir a final do Mundial online e grátis.

Assistir Mundial de Clubes no celular

O torcedor também tem a opção de assistir o jogo do Mundial de Clubes pelo celular de graça, como e onde quiser ao vivo. A emissora disponibiliza a retransmissão do evento no aplicativo BandPlay.

Para ter acesso, basta procurar o app no Android ou iOS pelo celular e baixar. Depois, fazer o cadastro com o nome completo, telefone, e-mail e senha e, então, aproveitar.

Basta clicar na opção “Ao vivo” e dar play na final do Mundial de Clubes de graça.

