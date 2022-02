Quando vai ser a final da Copa do Mundo de 2022

Realizada no Catar a partir do dia 21 de novembro, a maior competição de futebol do mundo promete grandes embates e muita emoção dentro de campo e também fora dele. Com todo o calendário já determinado pela FIFA, os torcedores querem saber quando e onde vai ser a final da Copa do Mundo em 2022.

Que dia será a final da Copa do Mundo 2022?

A grande final da Copa do Mundo de 2022 será realizada 18 de dezembro, domingo, ao meio dia seguindo o horário de Brasília, no Estádio Nacional Lusail, localizado na cidade de Lusail, em Doha, no Catar.

A partida mais importante do torneio receberá os dois finalistas valendo o mais desejado dos troféus em toda a história do futebol. Se os noventa minutos regulamentares de jogo terminarem empatados, aí a prorrogação será iniciada com dois tempos de 15 minutos cada. No entanto, se nada mudar, aí a cobrança de pênaltis será iniciada.

O Estádio de Lusail tem a capacidade para 80 mil espectadores, cotada para receber dez jogos da competição além da decisão. A grande novidade é que, ao fim da Copa, o estádio será restaurado em um espaço comunitário com escolas, lojas, cafés, instalações esportivas e clínicas de saúde.

O seu design faz alusão ao mundo árabe, com decorativos em taças encontradas no país.

A transmissão será feita pela Rede Globo, através da TV aberta, com narração de Galvão Bueno para todo o Brasil incluindo comentaristas, jornalistas direto do estádio e comentaristas de arbitragem.

Quem já está classificado para Copa do Mundo 2022?

Já estão classificadas para a Copa do Mundo as seleções do Catar, Brasil, Argentina, Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Inglaterra, Alemanha, Irã e Coréia do Sul.

Com exceção do Catar, país-sede que automaticamente ganha a vaga no grupo A, cada um das equipes se classificou através das Eliminatórias em seus continentes.

Trinta e uma nações ganham o direito de jogar ao lado dos anfitriões catarianos. Para cada continente, um certo número de vagas é destinado até a Copa. A África garante 5 vagas, enquanto a Ásia fatura apenas 4 e a Oceania apenas 1 vaga.

Do outro lado, a América do Norte, Central e Caribe através da Concacaf classifica 4 equipes, enquanto a América do Sul leva 5, sendo uma pela repescagem dos playoffs se avançar. Por fim, a Europa garante 13 seleções.

Qual vai ser o horário da Copa do Mundo 2022?

Como a diferença no horário entre o Catar e o Brasil é de 6 horas, já que o país árabe está à frente do brasileiro, especialmente Brasília, os jogos serão transmitidos aqui no Brasil sempre nos horários da manhã e a tarde, entre sete horas da manhã até as quatro da tarde.

Isso significa que, seguindo o horário de Brasília, a fase de grupos entre as três rodadas terão os seus confrontos realizados entre as 7h, 10h, 13h e 16h, de acordo com o calendário estipulado pela FIFA.

No mata-mata, as oitavas e quartas de final contarão com os horários completamente diferentes, onde os espectadores no Brasil vão assistir às 12h e 16h, seguindo também o horário de Brasília.

Já na semifinal os confrontos vão acontecer às 16h e, por fim, o terceiro lugar e a grande final serão às 12h, meio dia, em dias alternados.

Vale ressaltar que o sorteio dos grupos da Copa do Catar vão acontecer em 1 de abril de 2022, na sede da entidade na Suíça.

