Lula será entrevistado no Jornal Nacional hoje (25) - Foto: Reprodução/Ricardo Stucker/Instituto Lula/Rede Globo

Como assistir o Jornal Nacional ao vivo com Lula hoje

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o entrevistado de hoje, 25, do Jornal Nacional. O candidato do PT participa da sabatina comandada por William Bonner e Renata Vasconcellos a partir das 20h30, horário de Brasília, e será possível acompanhar pela televisão e internet. Veja como assistir o Jornal Nacional ao vivo nesta quinta-feira.

Como assistir o Jornal Nacional ao vivo pela internet?

O Jornal Nacional de hoje começa às 20h30, horário de Brasília, na Globo. Além da televisão, a sabatina com Lula será transmitida ao vivo pela internet, gratuitamente.

Assim como os demais candidatos à presidência, Lula será questionado sobre os principais temas de sua campanha política e sobre pontos polêmicos de sua gestão como presidente entre 2003 e 2011. A entrevista terá duração de 40 minutos.

Como assistir o Jornal Nacional ao vivo pelo G1:

1- Acesse o link da transmissão no navegador de seu smartphone ou computador no horário indicado;

2- Uma tela de vídeo abrirá na página. Clique no play e espere carregar;

3 – Em poucos segundos, a transmissão será iniciada.

Pelo Globoplay

1 – Acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou computador (https://globoplay.globo.com/) ou baixe o aplicativo na App Store, para iOs, ou Google Play, para App Store.

2- Ao abrir o Globoplay, a página inicial irá aparecer. É necessário clicar no canto superior direito para abrir a aba de fazer login ou se cadastrar.

3- Clique em ‘entrar’ para fazer o login ou se cadastrar para ter acesso ao sinal gratuitamente.

Quem já tiver cadastro na plataforma só precisa preencher os campos de e-mail e senha. Também é possível fazer login usando as contas do Facebook, Apple ou Google inserindo os dados que você usa nessas redes.

4- Os internautas que estão acessando o Globoplay pela primeira vez precisam se cadastrar na plataforma. Clique em ‘cadastre-se’ para ser redirecionado para a página. O sistema pedirá nome completo, e-mail, criação de uma senha, gênero, data de nascimento e endereço. Também é necessário concordar com os termos de política e privacidade.

5- Feito o cadastro ou o login, volte para a tela inicial e clique em ‘Agora na TV’. A transmissão começará em poucos segundos.

Jornal Nacional muda de horário na sexta-feira

A partir desta sexta-feira, 26, o Jornal Nacional passa a ser exibido às 20h55, horário de Brasília, devido ao início do horário eleitoral. Amanhã, é a vez da candidatada Simone Tebet, do MDB, de participar da sabatina com Bonner e Vasconcellos. A entrevista também terá duração de 40 minutos, mas começará mais tarde.

O Jornal Nacional permanece começando neste horário até 29 de setembro, quinta-feira, às vésperas do primeiro turno. A propaganda política do segundo turno começa vai de 7 a 28 de outubro, no mesmo horário, às 13h e 20h30, horário de Brasília.

Os principais programas afetados com a mudança dos horários são o Globo Esporte, Jornal Nacional e novela Pantanal. A nova programação fica assim:

Globo Esporte

Antes: 13h, horário de Brasília

A partir de 26 de agosto: 12h40

Jornal Nacional

Antes: 20h30

A partir de 26 de agosto: 20h55

Pantanal

Antes: 21h30

A partir de 26 de agosto: 21h55