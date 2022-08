Quando vai ser o debate dos Presidentes? Veja calendário

O calendário de quando vai ser o debate dos Presidentes já está sendo divulgado pelas emissoras de TV e veículos de mídia. Neste domingo, 28, acontece o primeiro debate na Band com os principais candidatos à presidência. Os políticos seguem participando dos eventos até 29 de setembro, às vésperas do primeiro turno.

Quando vai ser o debate dos Presidentes na televisão?

O primeiro debate dos presidenciáveis na televisão será na Band, no dia 28 de agosto, às 21h, horário de Brasília.

O programa será transmitido pelo canal de TV e rádio da Band, e pelo pool de veículos que organiza o evento formado pelo Portal UOL, o jornal Folha de São Paulo e a TV Cultura. Vão participar do debate Luiz Felipe d’AviIa do Novo, Soraya Thronicke do União Brasil, Simone Tebet do MDB, Jair Bolsonaro do PL, Lula do PT e Ciro Gomes do PDT.

De acordo com as informações já divulgadas pela Band, o debate será dividido em quatro blocos. No primeiro bloco, os candidatos vão ter um minuto para responder uma primeira pergunta feita pelos jornalistas dos veículos que integram o pool. Serão três perguntas diferentes – cada dois candidatos vão responder a uma mesma questão. As respostas serão dadas na ordem de posicionamento no vídeo, da esquerda para a direita, decidida em sorteio: Luiz Felipe D’Ávila (Novo). Na sequência, Soraya Thronike (União), Simone Tebet (MDB), Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT) e Ciro Gomes (PDT).

Na segunda rodada, os candidatos farão perguntas entre si, também por ordem escolhida em sorteio. O primeiro a perguntar será o atual presidente Jair Bolsonaro, seguido por Ciro Gomes, Luis Felipe D’Avila, Soraya Thronicke, Lula e Simone Tebet.

Já no segundo bloco, os jornalistas fazem perguntas para os candidatos e escolhem quem vai responder e quem vai comentar a resposta. Todos os presidenciáveis respondem e comentam.

O terceiro bloco é reservado para uma nova rodada de confrontos entre os candidatos, em ordem escolhida por sorteio, e novas perguntas pragmáticas, nesta ordem: Simone Tebet, Soraya Thronicke, Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Lula e Luiz Felipe D’Avila. O debate será encerrado no quarto bloco, com um minuto para cada candidato fazer suas considerações finais.

Quando: 28 de agosto, domingo, às 21h, horário de Brasília.

Onde assistir: canais de televisão e rádio da Band, sites Portal UOL, jornal Folha de São Paulo e TV Cultura, e no Youtube.

Quem vai participar: Luiz Felipe d’AviIa do Novo, Soraya Thronicke do União Brasil, Simone Tebet do MDB, Jair Bolsonaro do PL, Lula do PT e Ciro Gomes do PDT.

Como assistir ao primeiro debate dos presidenciáveis?

O debate da Band será transmitido em múltiplas plataformas na televisão e na internet.

Na televisão: no canal da Band e da TV Cultura na televisão aberta e na BandNews TV. O número pode variar de acordo com a região e operadora de TV.

No rádio: na Band FM e na BandNews FM. Os números também variam de acordo com a região.

Na internet: nos portais dos sites UOL e jornal Folha de S. Paulo em link que será divulgado no dia do evento, e pelo canal no YouTube da Band (https://www.youtube.com/c/bandjornalismo).

Quando vai ser o debate dos presidenciáveis na Globo?

Além da Band, outras emissoras organizam debates nas próximas semanas. Na Globo, a sabatina com os candidatos está marcada para o dia 29 de setembro.

28 de agosto (domingo), às 21h, horário de Brasília – Band, TV Cultura, UOL e Folha de S.Paulo

2 de setembro (sexta-feira), horário a confirmar – Rede TV!, Metrópoles e O Antagonista

24 de setembro (sábado), às 19h, horário de Brasília – SBT, Estadão, Rádio Eldorado, Veja, Rádio Nova Brasil e Terra

29 de setembro (quinta-feira), horário a confirmar – TV Globo

Debates previstos para o segundo turno

Algumas emissoras já marcaram debates para o segundo turno. Vale lembrar que as datas e horários podem sofrer alterações.

17 de outubro (segunda-feira): Rede TV!

22 de outubro (sábado): CNN, Veja, SBT, O Estado de S. Paulo, NovaBrasil FM e Terra

28 de outubro (sexta-feira): TV Globo