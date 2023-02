Como cancelar a Netflix? Veja o passo a passo em 2023

Cancelar a conta na Netflix é um processo bastante simples e rápido. Após o encerramento da assinatura, ainda é possível continuar assistindo até o próximo vencimento do faturamento. Caso o usuário queira retornar à plataforma, basta reativar a mesma conta e fazer a adesão do plano novamente.

filmes indicados ao Oscar 2023 para assistir na Netflix

Como faço para cancelar o plano da Netflix?

A Netflix permite que o usuário cancele a assinatura quando quiser, e o conteúdo assistido fica salvo por até dez meses na conta. Neste período, se o assinante quiser retornar para a plataforma, é possível resgatar as informações da conta que foi desativada.

Passo 1: acesse a Netflix no navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, entre na plataforma pelo aplicativo;

Passo 2: no canto superior direito, onde está o ícone com a foto de perfil do usuário, clique em 'Conta';

Passo 3: a página irá mostrar as informações do usuário e a data da próxima cobrança. Clique em 'cancelar assinatura';

Passo 4: a Netflix irá fazer uma proposta para evitar o cancelamento, como a alteração para um plano mais básico. A plataforma também mostra a partir de quando o usuário não poderá mais acessar ao conteúdo da plataforma. Para prosseguir, clique em 'quero cancelar'.

Quantas pessoas podem acessar a Netflix ao mesmo tempo?

É comum que os usuários assinem a plataforma de streaming e compartilhem a conta com outras pessoas. No entanto, para que dois espectadores consigam assistir ao mesmo tempo, é necessário ter um dos planos mais caros.

Atualmente, há três opções de planos da Netflix:

Plano básico com anúncios (R$18,90): dá direito a 1 tela SD, ou seja, só é possível assistir em um aparelho por vez. A resolução é de 720p e não há opção de download.

Plano padrão (R$ 39,90): 2 telas simultâneas HD, ou seja, é possível assistir em dois aparelhos diferentes ao mesmo tempo, resolução de 1080p e opção de download.

Plano premium (R$55,90): 4 telas simultâneas, resolução 4K + HDR e opção de download.

Como vai funcionar o compartilhamento de senha Netflix?

No início de fevereiro deste ano, a Netflix anunciou que iria proibir o compartilhamento de senhas entre pessoas que não moram na mesma casa. A gigante do streaming, que já vinha estudando maneiras de evitar isso, informou que haveria uma nova regra na plataforma: todos os usuários da conta deveriam se conectar no Wi-Fi do proprietário da conta à cada 31 dias.

Assim que a empresa anunciou a medida, os assinantes imediatamente começaram a protestar nas redes sociais. A repercussão negativa do anúncio da Netflix foi tão alta que a plataforma removeu o comunicado de seu página e revogou a medida temporariamente.

De acordo com informações do portal americano The Streamable, houve um erro na divulgação do comunicado que deveria ser direcionado somente para alguns países, como Chile, Costa Rica e Peru. Em comunicado divulgado à imprensa, a empresa confirmou o engano: “Um artigo do centro de suporte contendo informações aplicáveis ​​apenas em alguns países, foi publicado em outros lugares. Desde então, nós o atualizamos”.

É verdade que a Netflix vai aumentar o preço?

A Netflix ainda não anunciou nenhuma mudança nos preços para 2023. A última novidade em relação aos valores foi a chegada do Plano Básico com anúncios, lançado no Brasil em novembro do ano passado sob o custo de R$ 18,90.

Este é o valor mais baixo entre os planos da Netflix. O pacote inclui somente uma tela, não sendo possível duas pessoas assistirem em aparelhos diferentes ao mesmo tempo, e ainda há os anúncios que aparecem em meio ao streaming - o que não aparece para assinantes de planos mais caros.