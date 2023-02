9 filmes indicados ao Oscar 2023 para assistir na Netflix

Nada de Novo no Front (à esquerda), Glass Onion (centro) e Pinóquio (à direita) estão entre filmes indicados ao oscar 2023 que aparecem no catálogo da Netflix - Foto: Reprodução/Divugalção/Neflix

Plataforma streaming está com várias indicações ao prêmio mais badalado do cinema.

O Oscar 2023 vai entregar suas cobiçadas estatuetas no dia 12 de março e quem quer assistir aos indicados antes da cerimônia consegue conferir vários deles no catálogo da Netflix. O streaming tem longas-metragens, animações e documentários entre os nomeados.

Nada de Novo no Front é o mais indicado ao Oscar 2023 entre os filmes da Netflix

O filme alemão Nada de Novo no Front é um dos destaques do Oscar 2023 e tem indicações em diversas categorias, como melhor filme, trilha sonora, roteiro adaptado e muitos outros.

A trama mostra Paul e os amigos Albert e Muller que se alistam no exército alemão e é chamado para a linha de frente da batalha durante a Primeira Guerra Mundial. Apesar de iniciar sua jornada com um fervor patriótico, seu idealismo é logo substituído pela realidade brutal da guerra.

Indicado ao Oscar de: melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia, melhor trilha sonora, melhor design de produção, melhor cabelo & maquiagem, melhor som, melhores efeitos especiais e melhor filme internacional.

Pinóquio é indicado ao Oscar de animação

Pinóquio é obra do diretor, roteirista e produtor Guillermo Del Toro e tem encantado o público desde que chegou a plataforma da Netflix, em novembro de 2022. A animação usa o método do stop motion para adaptar a história do menino de madeira que precisava se adaptar ao mundo humano depois de ganhar vida.

No making off da produção, também disponível na Netflix, o diretor compartilha as técnicas usadas no longa e revela que a produção levou quase uma década para ser criada.

Indicação: melhor animação em longa metragem

A Fera do Mar | filmes indicados ao Oscar 2023

A Fera do Mar é outra animação da Netflix que conquistou indicação no Oscar 2023. A estreia foi alguns meses antes de Pinóquio, em julho do ano passado. Com direção de Chris Williams, a trama traz uma menininha que se esconde em um navio. Ele pertence a grande caçador de monstros marinhos e a dupla acaba iniciando uma jornada pelo mar.

Indicação: melhor animação em longa metragem

Blonde na Netflix

A marcante interpretação da atriz Ana de Armas como a atriz Marilyn Monroe em Blonde ganhou indicação na categoria principal de atuação. A cinebiografia reimagina momentos fortes da vida privada de Monroe e tudo o que a loira sacrificou com a vida de famosa.

Indicado ao Oscar 2023 de: melhor atriz

Glass Onion: um Mistério Knives Out

Continuação de Knives Out (que no Brasil ganhou o título de Entre Facas e Segredos), Glass Onion: um Mistério Knives Out está indicado pelo seu roteiro, criação de Rian Johnson, que também dirige o longa. O elenco traz grandes estrelas, como Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Dave Bautista, Jessica Henwick e Madelyn Cline.

Na trama, o detetive Benoit Blanc é convidado para uma festa particular na ilha do bilionário da tecnologia Miles Bron. No encontro, que promete ter uma atividade divertida que parece inspiração no jogo Detetive, outros excêntricos são convidados, o que faz tudo sair do controle.

Indicação: melhor roteiro adaptado



Como Cuidar de um Bebê Elefante | filmes indicados ao Oscar 2023

Como Cuidar de um Bebê Elefante é documentário em curta-metragem. Ele tem 40 minutos de duração e direção de Kartiki Gonsalves. A história mostra um casal do sul da Índica que se dedica para cuidar de um bebê elefante que ficou órfão.

Indicação: Oscar de: melhor documentário em curta metragem

O Efeito Martha Mitchell é indicado ao Oscar 2023

Outro documentário indicado ao prêmio na categoria de curta-metragem é O Efeito Martha Mitchell, também de 40 minutos, que estreou na plataforma em junho de 2022. A história traz o perfil Martha Mitchell, esposa do procurador-geral dos Estados Unidos durante a era Nixon que fez sobre o caso Watergate e acabou tachada de louca pelas acusações contra o governo.

Indicação: Oscar demelhor documentário em curta metragem

RRR: Revolta, Rebelião, Revolução

O filme indiano RRR: Revolta, Rebelião, Revolução chegou ao catálogo da Netflix em 2022 e fez barulho entre os cinéfilos. O longa mistura drama, ação, aventura e música para contar a história de dois revolucionários que fazem uma jornada para retornar para casa e lutar contra colonialistas britânicos na década de 1920.

Indicação: melhor canção original



Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades | filmes indicados ao Oscar 2023

Dirigido por Alejandro G. Iñárritu, que já conta com Oscar em sua estante, Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades está indicado a apenas uma categoria, a de fotografia.

A produção mostra um renomado jornalista e documentarista que volta ao seu país, o México, para enfrentar o passado e ganhar uma jornada intrínseca sobre suas memórias, identidade e relações familiares.

Indicação: melhor fotografia

