Como doar para o Criança Esperança em 2026?

Como doar para o Criança Esperança em 2026?

A edição do Criança Esperança de 2026 acontece nesta segunda-feira, 12 de outubro, com o objetivo de elevar a arrecadação financeira para diversas instituições beneficiadas pelo projeto da TV Globo. Nesse ano, o público pode doar a quantia que desejar através do pix, cartão de crédito e até boleto bancário.

Como doar para o Criança Esperança 2026 pelo Pix

A principal forma de contribuir com o Criança Esperança 2026 é pelo Pix. A chave oficial divulgada pela Globo é [email protected].

Para fazer a doação, siga o passo a passo:

Abra o aplicativo do seu banco.

Entre na área Pix e escolha a opção de transferência por chave.

Informe o e-mail [email protected].

Confira os dados do destinatário e digite o valor que deseja doar.

Confirme a transferência e guarde o comprovante.

Durante a programação especial, a Globo também exibe um QR Code para facilitar as contribuições. É possível doar qualquer quantia pela chave oficial, que permanece disponível durante todo o ano.

As contribuições feitas por esse canal são destinadas diretamente à UNESCO, parceira da campanha.

Como doar para o Criança Esperança pelo site

Outra alternativa é acessar o site oficial de doações do Criança Esperança. Na plataforma, o público pode escolher entre uma doação única e uma contribuição mensal. A página apresenta valores sugeridos de R$ 10, R$ 20, R$ 40 e R$ 80, além da possibilidade de informar outro valor.

O pagamento pode ser realizado por cartão de crédito ou PayPal, conforme as opções disponíveis na plataforma.

Para concluir a doação, acesse o site, selecione a modalidade e o valor desejados, escolha a forma de pagamento e preencha os dados solicitados.

Criança Esperança 2026 tem doação por telefone?

Em 2026, a campanha adotou uma nova dinâmica de arrecadação e passou a priorizar o Pix, substituindo a tradicional bancada de telefonemas durante a programação.

Por isso, os números de telefone e os valores fixos de R$ 7, R$ 20 e R$ 40 divulgados em edições anteriores não devem ser utilizados como referência para a campanha deste ano. A orientação é conferir os canais oficiais antes de realizar qualquer contribuição.

A campanha é realizada pela Globo em parceria com a UNESCO e busca mobilizar recursos para iniciativas voltadas à proteção e ao desenvolvimento de crianças e adolescentes.