Cinema & TV

Como doar para o Criança Esperança em 2026?

Programa acontece nesta segunda, 12 de outubro

Escrito por Anny Malagolini
Doar para o Criança Esperança Foto: reprodução
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A edição do Criança Esperança de 2026 acontece nesta segunda-feira, 12 de outubro, com o objetivo de elevar a arrecadação financeira para diversas instituições beneficiadas pelo projeto da TV Globo. Nesse ano, o público pode doar a quantia que desejar através do pix, cartão de crédito e até boleto bancário.

Como doar para o Criança Esperança 2026 pelo Pix

A principal forma de contribuir com o Criança Esperança 2026 é pelo Pix. A chave oficial divulgada pela Globo é [email protected].

Para fazer a doação, siga o passo a passo:

Abra o aplicativo do seu banco.

Entre na área Pix e escolha a opção de transferência por chave.

Informe o e-mail [email protected].

Confira os dados do destinatário e digite o valor que deseja doar.

Confirme a transferência e guarde o comprovante.

Durante a programação especial, a Globo também exibe um QR Code para facilitar as contribuições. É possível doar qualquer quantia pela chave oficial, que permanece disponível durante todo o ano.

As contribuições feitas por esse canal são destinadas diretamente à UNESCO, parceira da campanha.

Como doar para o Criança Esperança pelo site

Outra alternativa é acessar o site oficial de doações do Criança Esperança. Na plataforma, o público pode escolher entre uma doação única e uma contribuição mensal. A página apresenta valores sugeridos de R$ 10, R$ 20, R$ 40 e R$ 80, além da possibilidade de informar outro valor.

O pagamento pode ser realizado por cartão de crédito ou PayPal, conforme as opções disponíveis na plataforma.

Para concluir a doação, acesse o site, selecione a modalidade e o valor desejados, escolha a forma de pagamento e preencha os dados solicitados.

Criança Esperança 2026 tem doação por telefone?

Em 2026, a campanha adotou uma nova dinâmica de arrecadação e passou a priorizar o Pix, substituindo a tradicional bancada de telefonemas durante a programação.

Por isso, os números de telefone e os valores fixos de R$ 7, R$ 20 e R$ 40 divulgados em edições anteriores não devem ser utilizados como referência para a campanha deste ano. A orientação é conferir os canais oficiais antes de realizar qualquer contribuição.

A campanha é realizada pela Globo em parceria com a UNESCO e busca mobilizar recursos para iniciativas voltadas à proteção e ao desenvolvimento de crianças e adolescentes.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Fábio Jr. tinha 32 anos quando viveu ator mulherengo em Roque Santeiro; relembre

Fábio Jr. tinha 32 anos quando viveu ator mulherengo em Roque Santeiro; relembre

imagem Sessão da Tarde hoje

Sessão da Tarde hoje exibe filme da Xuxa: Uma Fada Veio Me Visitar

sessão da tarde da semana Minha Mãe É uma Peça

Sessão da Tarde da semana: veja os filmes de 12 a 16 de outubro de 2026

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje no ritmo de Forró neste domingo

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje no ritmo de Forró neste domingo

Temperatura Máxima hoje Os Cavaleiros do Zodíaco é o filme deste domingo

Temperatura Máxima hoje: Os Cavaleiros do Zodíaco é o filme deste domingo

reprise do último capítulo de Além do Tempo

Que horas começa a reprise do último capítulo de Além do Tempo hoje

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes