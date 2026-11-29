Quem saiu da Dança dos Famosos hoje (29/11)? Veja eliminados e classificação

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje (29/11)? Veja eliminados e classificação

Estamos perto da final! Ao som de foxtrot, a Dança dos Famosos 2026 tem mais uma rodada neste domingo, 29 de novembro, no Domingão com Huck, da TV Globo. A rodada pode definir novos eliminados da competição.

Quem foi eliminado da Dança dos Famosos?

Ainda está rolando a disputa no programa deste domingo.

No último domingo de Dança dos Famosos, Léo Foguete se deu mal, se juntando aos eliminados da Dança dos Famosos 2026 que são: Bianca Andrade, a Boca Rosa; Lucas Guedez; Pedro Scooby; Bruna Griphao. Seguem na competição, conforme a última classificação confirmada, MC Livinho, Mell Muzzillo, Léo Foguete, Giovana Cordeiro, Breno Ferreira e Diego Martins.

A classificação da competição pode mudar após as apresentações deste domingo. Na rodada de samba de gafieira exibida em 15 de novembro, os participantes tiveram as seguintes pontuações:

MC Livinho – 60 pontos

Mell Muzzillo – 60 pontos

Léo Foguete – 59,5 pontos

Bianca Andrade – 59,2 pontos (eliminada)

Lucas Guedez – 58,9 pontos (eliminado)

Quem já ganhou a competição?

Karina Bachini (2005)

Juliana Didone (1ª edição 2006)

Robson Caetano (2ª edição 2006)

Rodrigo Hilbert (2007)

Christiane Torloni (2008)

Paolla Oliveira (2009)

Fernanda Souza (2010)

Miguel Roncato (2011)

Rodrigo Simas (2012)

Carol Castro (2013)

Marcello Melo Jr (2014)

Viviane Araújo (2015)

Felipe Simas (2016)

Maria Joana (2017)

Léo Jaime (2018)

Kaysar Dadou (2019)

Lucy Ramos (2020)

Paolla Oliveira (2021)

Vitória Strada (2022)

Priscila Fantin (2023)

Tati Machado (2024)

Silvero Pereira (2025)

O Domingão começa na faixa das 16h, horário de Brasília, quando não tem futebol. A Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, quando cede espaço na programação para o Fantástico.