Como está Breno Moroni hoje, o Mascarado de A Viagem

O mascarado Adonay da novela A Viagem foi uma das sensações da trama, exibida pela primeira vez em 1994. Três décadas depois, o personagem continua despertando curiosidade do público, especialmente em relação ao ator, Breno Moroni.

Breno Moroni mora em Mato Grosso do Sul

Longe das telinhas há alguns anos, o ator Breno Moroni, de 71 anos, marcou a teledramaturgia ao mímico de A Viagem, o mascarado Adonay na trama escrita por Ivani Ribeiro. Mas apesar de não ter aparecido na Globo nos últimas anos, o artista segue vivendo de arte.

Atualmente, Moroni mora em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, onde atua em produções locais e nacionais. Em entrevista à imprensa local, ele explicou que escolheu a cidade do Centro-Oeste ao visitar a filha, e nunca mais saiu.

A Viagem

No decorrer da história do mascarado, é revelado ao público que o mascarado se chamava Adonay e era ex-namorado da personagem Carmen, interpretada por Suzy Rego. Devido a um acidente, Adonay ficou com o rosto desconfigurado e usava a máscara para esconder as cicatrizes. Ele não sabia como revelar isso a Carmen e queria pedir uma segunda chance para a ex-amada. No final da trama, o personagem é rejeitado e fica sozinho.

O artista também participou outras novelas de sucesso como Vira-Lata, O Clone, Um Anjo Caiu do Céu e Kubanacan, mas sempre mostrando o rosto.

Os fãs podem conferir a atuação de Moroni como o Mascarado no Vale a Pena Ver de Novo da Globo até novembro de 2025.