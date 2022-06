Como termina Joana em O Cravo e a Rosa? Lavadeira terá final feliz

Personagem sofre grande decepção com amado, mas tudo se acerta no final.

Como termina Joana em O Cravo e a Rosa e Batista? O casal passa por altos e baixos na novela e depois que descobre o segredo de que o amado a enganou durante 10 anos, a lavadeira não quer mais saber dele. Porém, quando o amor fala mais alto, é difícil resistir. No final da novela, Joana escuta uma declaração pública que amolece seu coração.

Como termina a história de Joana na novela O Cravo e a Rosa?

Feliz e ao lado de Batista é como termina a história de Joana em O Cravo e a Rosa. Nos últimos momentos da novela, Batista percebe que Joana é o verdadeiro amor de sua vida. Além de largar Marcela, ele também deixa seu sonho de virar prefeito para trás e se declara publicamente para a lavadeira.

O personagem de Luís Melo diz durante uma aparição pública que para se tornar prefeito, precisaria abrir mão de sua família, por isso acaba largando tudo. Em seguida, ele declara que desistirá de seu sonho na vida política, porque o que lhe interessa é ficar com seu amor.

Sem se importar com os olhares, fofocas e holofotes, Batista vai até a mulher e os filhos para uma reconciliação. Apesar das decepções e do sofrido término com Batista, Joana acaba cedendo e volta com o amado. A trama de Joana termina com Batista e os filhos morando na mansão do banqueiro.

Como Joana descobriu a verdade sobre Batista em O Cravo e a Rosa

Antes de como tudo termina na trama de Joana em O Cravo e a Rosa, a lavadeira passa por grandes momentos de decepção quando descobre que Manoel na verdade se chama Nicamor Batista e que ele é um rico banqueiro e não o caixeiro viajante que achava ter um relacionamento. Ela descobre a verdade sobre seu amado por causa de Berenice (Bernadeth Lyzio).

Berenice vai até a casa do ricaço para buscar roupas e se depara com um retrato do banqueiro. Ao perceber a semelhança entre “Manoel” e Batista, a mulher corre para contar tudo para a amiga, que fica devastada.

Relembre a trama do casal na novela de Walcyr Carrasco:

E como fica Marcela em O Cravo e a Rosa

Após ser largada por Batista, Marcela se dá mal. Ela também fica sem a herança do pai, Joaquim (Carlos Vereza), que deixa tudo que tinha para Januário (Taumaturgo Ferreira), descoberto ao longo da trama como filho perdido do ricaço. Sem um centavo na poupança, ela acaba aceitando a proposta de Heitor (Rodrigo Faro), de se fingirem de irmãos para aplicarem golpes.

O mau-caráter vai atrás de Marcela nos capítulos finais da trama e propõe o acordo. Após Marcela considerar a proposta e aceitá-lo, o irmão de Dinorá já propõe a primeira vítima da dupla, o dono do hotel. Eles então terminam a novela O Cravo e a Rosa como parceiros.

Por onde anda Tássia Camargo?

A atriz que foi Joana em O Cravo e a Rosa está afastada das telinhas há alguns anos, mas se engana quem pensa que ela está aposentada. A famosa decidiu ficar longe das novelas, mas continua focada em seu trabalho de atriz no teatro e como professora de interpretação. Atualmente, ela mora em Portugal. Tássia se mudou para lá em 2017 e hoje trabalha na Nicolau Breyner Academia.

O projeto mais recente da atriz ao lado dos alunos foi a peça Viúva, porém honesta, adaptação livre de uma obra de Nelson Rodrigues. No Brasil, a última aparição da famosa nas telinhas foi com a novela Vidas Opostas (2006 – 2007), da Record TV. O último trabalho de Tássia na Globo foi a novela Malhação (2005).

Em 2019, Tássia passou por um susto quando sofreu um infarto, mas a atriz se recuperou do ocorrido. Ela é mãe de Pedro Boffa e Diego Boffa. Em 1996, ela perdeu uma filha de dois anos de idade, que foi vítima da rubéola congênita tardia.

