Quem roubou o dinheiro de Catarina no cravo e a rosa; herança reaparece

Quem roubou o dinheiro de Catarina no Cravo e a Rosa é o que todos os personagens querem saber. A desconfiança cai no colo de alguns vilões da trama, mas quem realmente está com a herança de Catarina é uma pessoa inesperada. No final do folhetim, o mistério ganha seu aguardado desfecho e a verdade é revelada de uma vez por todas.

Quem foi que roubou o dinheiro da Catarina na novela O Cravo e a Rosa?

Dona Mimosa (Suely Franco) é quem roubou o dinheiro de Catarina em O Cravo e a Rosa. No entanto, a empregada de Batista não tinha más intenções quando colocou as mãos no dinheiro. Pelo contrário, ela queria proteger a fortuna de Catarina.

No último capítulo da novela é revelado que Mimosa viu Marcela (Drica Moraes) xeretando o escritório de Batista, e por desconfiar da mulher, resolveu pegas as apólices. Ela escondeu tudo em um álbum de fotografias e planejava contar a verdade para Catarina, mas neste meio tempo, a personagem de Suey Franco se dá muito mal.

Antes que Mimosa consiga contar para Catarina que foi ela quem roubou o dinheiro em O Cravo e a Rosa, Lindinha (Vanessa Gerbelli) descobre tudo. A jovem resolve chantagear Mimosa, que com medo da reação de Catarina, aceita. A empregada passa a dar dinheiro em troca do silêncio de Lindinha.

Antes de o dinheiro roubado voltar Catarina na novela O Cravo e A Rosa, as apólices também passam pelas mãos de Buscapé (Luís Antônio Nascimento). O garoto pegou o álbum de fotografias com as apólices para achar uma foto de seus pais. Porém, após toda a confusão e as revelações que marcam o final da novela, Catarina recupera suas apólices.

Quando verdade virá a tona na reprise da Globo?

A verdade sobre quem roubou o dinheiro de Catarina em O Cravo e a Rosa só é revelada no último capítulo da novela. Por isso, ainda vai demorar para que o público assista a cena com a confissão de dona Mimosa. É previsto por enquanto que o folhetim da TV Globo vai ter espaço nas telinhas até setembro deste ano, sendo assim, ainda há muito chão pela frente na trama.

Diferente de outras reprises da emissora, como O Clone e Tititi, O Cravo e a Rosa não tem sido alvo de cortes muito grandes na nova transmissão. O folhetim estreou a nova faixa de reprises no período da tarde da Globo em dezembro de 2021. Em sua exibição original, o folhetim ocupou a faixa das 18h de 26 de junho de 2000 a 9 de março de 2001.

Qual o final de Catarina?

O final de Catarina é feliz ao lado de Petruchio. Os dois finalmente admitem o amor que sentem um pelo outro e se tornam pais de gêmeos. No desfecho do folhetim, a personagem de Adriana Esteves dá a luz a um menino e uma menina. Após recuperar seu dinheiro com a descoberta de quem roubou as apólices em O Cravo e a Rosa, Catarina e o marido conseguem dar uma vida próspera aos negócios da fazenda.

Para quem não lembra, antes do final da novela O Cravo e a Rosa, Petruchio deixa Catarina por um tempo, mas tudo não passa de um plano para enganar Marcela. O personagem de Eduardo Moscovis finge que está apaixonado pela mulher, para conseguir as apólices de Catarina de volta, pois ele acreditava que estavam sob a pose da mau-caráter. O casal retoma o relacionamento após a verdade sobre quem roubou a herança da moça.

Veja como foi a revelação da gravidez de Catarina na reta final da novela:

