Confira os filmes da Sessão da Tarde da semana de 10 a 14 de novembro

A Sessão da Tarde dessa semana, de10 a 14 de novembro de 2025, promete muita diversão e emoção com uma seleção de filmes clássicos, inclusive As Branquelas. As exibições vão ao ar na TV Globo, logo após a reprise de Terra Nostra; confira a programação completa.

Satefy – Uma Jogada de Coragem

Safety é a história de Ray McElrathbey, um jovem jogador de futebol americano que enfrenta uma série de desafiadores obstáculos na vida, precisando lutar contra essas adversidades para manter sua bolsa de estudos na universidade e, ao mesmo tempo, cuidar de seu irmão de 11 anos de idade.

As Branquelas

Dois irmãos negros, agentes do FBI em Nova York, fazem-se passar por louras patricinhas, herdeiras milionárias, para desmantelar um plano de sequestro.

Juntos e Enrolados

No dia do sonhado casamento de Julio e Daiana, uma mensagem coloca um ponto final no relacionamento. Não querendo desperdiçar a festa, eles acabam comemorando o divórcio.

Mentes Sombrias

Em um mundo apocalíptico, onde uma pandemia mata a maioria das crianças e adolescentes da América, alguns sobreviventes desenvolvem poderes sobrenaturais.

Estrelas Além do Tempo

No auge da corrida espacial, as matemáticas negras Katherine, Dorothy e Mary se mostram essenciais para os projetos da NASA. No entanto, precisam lutar contra o racismo e o sexismo.