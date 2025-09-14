Confira os filmes da Sessão da Tarde da semana de 15 a 19 de setembro

A Sessão da tarde da semana inclui títulos de comédia e drama para toda a família assistir junta! Entre 15 e 19 de setembro de 2025, a TV Globo exibe filmes de ação e aventuras. A transmissão começa após a reprise da novela “Terra Nostra”, então confira o cronograma.

Quando encontrei você | Sessão da Tarde

Uma violinista viaja para a Irlanda em busca de inspiração e acaba conhecendo um galã de cinema, que está atrás de uma história de amor para chamar de sua. O elenco tem os atores Jedidiah Goodacre, Katherine McNamara e Rose Reid.

Juntos para sempre

Depois de muitas vidas e aprendizados, Bailey vive tranquilamente com Hanna. Um dia, Gloria, uma aspirante a cantora, aparece sem avisar na vida dos dois com uma notícia surpreendente: Hanna tem uma neta, chamada Clarity. Com o tempo, o cãozinho percebe como a menina é negligenciada pela mãe e decide que seu objetivo nesta vida é cuidar dela e protegê-la, incondicionalmente.

Estão no elenco: Betty Gilpin; Dennis Quaid; Henry Lau; Josh Gad; Kathryn Prescott; Marg Helgenberger.

Viagem 2: a ilha misteriosa

Sean Anderson descobre uma misteriosa mensagem de rádio, que ele acredita ter sido enviada por seu avô desaparecido há dois anos. Ele não gosta muito de seu padrasto, Hank Parsons, mas o cara consegue ajudá-lo a decifrar os códigos do texto e, juntos, eles descobrem o paradeiro do coroa aventureiro numa ilha misteriosa, difundida pelo escritor Julio Verne, entre outros. Para chegar lá, a dupla contrata o piloto de helicóptero Gabato e sua filha, Kailani, mas muitos perigos aguardam os viajantes e sobreviver implicará numa série de incríveis aventuras.

90 minutos

Um homem envolvido em um horrível acidente de carro é declarado morto, apenas para voltar à vida uma hora e meia depois, afirmando ter visto o céu. A história é interpretada pelos atores Hayden Christensen, Kate Bosworth, Bobby Batson, Hudson Meek, Elizabeth Hunter.

Robin Hood – A Origem

Um cruzado endurecido pela batalha e um guerreiro mouro montam uma revolta audaciosa contra a corrupta coroa inglesa em uma releitura estilizada e corajosa do conto clássico. O elenco conta com Ben Mendelsohn;Eve Hewson;Jamie Dornan;Jamie Foxx;Taron Egerton;Tim Minchin.