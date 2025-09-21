Confira os filmes da Sessão da Tarde da semana de 22 a 26 de setembro

Nesta semana, de 22 e 26 de setembro de 2025, a Sessão da Tarde da semana inclui títulos de comédia e drama para toda a família assistir junta! A transmissão da TV Globo começa após a reprise da novela “Terra Nostra”, então confira o cronograma.

Somos todos iguais

Deborah Hall é uma mulher religiosa que esta lutando contra um grave câncer. Casada com Ron, um negociante de arte reconhecido internacionalmente, ela insiste para que o marido se aproxime de Denver, um perigoso mendigo com um passado de sofrimento e exploração.

Truque de Mestre 2º ato

Após enganar o FBI, os ilusionistas foragidos são protegidos por Dylan Rhodes, agente duplo infiltrado. Enquanto desviam da perseguição oficial, o grupo prepara seu próximo golpe.

Os homens são de marte e é pra lá que eu vou

Ironia. Essa é a definição ideal para a situação de Fernanda, 39 anos, que trabalha organizando a cerimônia mais importante do imaginário feminino, o casamento, mas é solteira. Forte devota do amor, a produtora lida com os mais diversos tipos de homem e reserva grande parte do seu tempo à procura do par perfeito.

A 100 passos de um sonho

No sul da França, madame Mallory é uma respeitada e autoritária dona de um restaurante estrelado no famoso Guia Michelin, que está cada vez mais preocupada com um estabelecimento indiano, concorrente, que abriu do outro lado da rua do seu empreendimento. Ela trava uma verdadeira guerra contra o vizinho, mas, aos poucos, conhece o filho do seu adversário, Hassan Kadam, um garoto com verdadeiro talento para a culinária. Os dois tornam-se amigos e Mallory passa a guiá-lo pelos conhecimentos da refinada gastronomia francesa, sem abandonar a tradição indiana, encorajando-o a alçar voos muito mais altos.

Bons companheiros

Um dublê fracassado e seu cavalo dublê se tornam uma sensação nas redes sociais da noite para o dia quando sua briga real com cobradores de dívidas se torna viral.