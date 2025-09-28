Confira os filmes da Sessão da Tarde da semana de 29 a 3 de outubro

Confira os filmes da Sessão da Tarde da semana de 29 a 3 de outubro

Nesta semana, de 29 de setembro a 3 de outubro de 2025, a Sessão da Tarde da semana inclui filmes de comédia e drama para toda a família assistir junta! A transmissão da TV Globo começa após a reprise da novela “Terra Nostra”, então confira o cronograma da virada do mês.

Meu amigo Enzo

O piloto Denny Swift adota o filhote Enzo, que se torna o seu maior parceiro. Após anos de amizade, o cachorrinho se mantém presente em mais um emocionante capítulo da vida de seu dono: a relação com Eve.

Vamos consertar o mundo

David Samarás é o produtor geral do popular talk show “Hoy Se Arregla el Mundo” , onde supostas pessoas comuns resolvem conflitos de relacionamento, amizade, trabalho, paternidade e filhos. David é solteiro, pois nunca conseguiu estabelecer um relacionamento duradouro. O vínculo mais duradouro de sua vida é Benito, seu filho de 9 anos, fruto de uma aventura casual. As coisas mudam completamente quando, em meio a uma forte discussão com Silvina, a mãe do menino, ele descobre que Benito não é seu filho. Pouco depois dessa revelação, Silvina morre. Benito pede que ela faça uma última coisa para ele, que ajude-o a encontrar seu verdadeiro pai.

Lucicreide vai para Marte

A sogra de Lucicreide é despejada e vai morar com ela. Abandonada pelo marido e sem condições de criar seus cinco filhos, ela deseja ir embora para bem longe. Com isso, Lucicreide aceita participar de uma missão que levará o primeiro homem a Marte.

Os Inventores

Quatro estudantes de origem hispânica são apaixonados pelos estudos em robótica e decidem se inscrever em um disputado concurso de robótica subaquática promovido pela NASA.

Meninas Malvadas

Para encerrar a semana, a Sessão d Tarde exibe um ícone: Meninas Malvadas. Cady é matriculada em uma nova escola e, para fazer amizades, ela precisa se livrar de todas as armadilhas que Regina George, a “abelha-rainha”, coloca em seu caminho.