Confira programação da Sessão da Tarde da semana de 17 a 21 de novembro

A Sessão da Tarde dessa semana, entre os dias 17 e 21 de novembro de 2025, traz uma seleção de filmes clássicos, entre eles “Truque de Mestre”. As exibições vão ao ar na TV Globo, logo após a reprise de Terra Nostra; confira a programação completa.

Truque de Mestre

Na segunda-feira, o filme é Truque de Mestre. Daniel Atlas é o carismático líder do grupo de ilusionistas chamado The Four Horsemen. O que poucos sabem é que, enquanto encanta o público com suas mágicas sob o palco, o grupo também rouba bancos em outro continente e, ainda por cima, distribui a quantia roubada nas contas dos próprios espectadores. Estes crimes fazem com que o agente do FBI Dylan Hobbs esteja determinado a capturá-los de qualquer jeito, ainda mais após o grupo anunciar que em breve fará seu assalto mais audacioso. Para tanto, ele conta com a ajuda de Alma Vargas, uma detetive da Interpol, e também de Thaddeus Bradley, um veterano desmistificador de mágicos que insiste que os assaltos são realizados a partir de disfarces e jogos envolvendo vídeos.

Terça-feira não tem exibição de filme*

O Príncipe Esquecido

Na quarta-feira, o filme O Príncipe Esquecido conta a his’toria de Djibi, um pai solteiro cujo mundo gira em torno de sua filha, Sofia. Desde que ela era pequena, toda noite ele lhe conta histórias fantasiosas antes de dormir, em que ele estrela como o heróico Príncipe Encantado. Porém, conforme Sofia se aproxima da adolescência, ela passa a criar suas próprias histórias, sem a presença do pai, e Djibi precisa descobrir como se manter o herói de sua filha tanto no mundo real quanto no imaginário.

O Pai, Ó

Na quinta-feira, a emissora exibe um clássico do cinema nacional com O Pai, Ó. Roque se prepara para lançar seu primeiro sucesso. Enquanto isso, Dona Joana enfrenta o luto pela perda dos filhos e Neuzão perde seu bar para uma galera mau-caráter.

George Foreman

Na sexta-feira, o filme apresenta a história de George Foreman desde sua infância nos Estados Unidos, cercada de dificuldades e frustrações. Com a ajuda de seu treinador, Foreman foi capaz de canalizar toda a raiva que sentia e transformá-la em motivação no boxe, alcançando um estrondoso sucesso.