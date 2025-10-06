Cinema & TV

Confira que horas é a morte de Odete Roitman em Vale Tudo hoje

Morte da vilã será nesta segunda-feira, 6 de outubro

Escrito por Anny Malagolini
morte odete roitman hoje Foto: Globo/Beatriz Damy

Nesta segunda-feira, 6 de outubro, acontece a morte de Odete Roitman em Vale Tudo. A cena, ambientada no Copacabana Palace, deve ser a última exibida no capítulo de hoje. A novela vai começar às 21h20 (de Brasília) e está prevista para terminar às 22h25, totalizando mais de uma hora de duração.

Como será a morte de Odete Roitman em Vale Tudo?

O capítulo da novela começa com Raquel temendo que Maria de Fátima atente contra Odete, que ficará surpresa ao saber que a ex-nora continua viva. Celina se preocupa com o sumiço de Heleninha, e vai atrás da irmã, no hotel. Marco Aurélio vai para o Copacabana Palace e se hospeda no hotel com a esposa. Com ajuda de Olavinho, César têm planos em relação a esposa. O episódio termina com Odete recebendo uma pessoa em seu quarto.

Depois disso, a vilã será encontrada morta e os cinco suspeitos são: Marco Aurélio, Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha. A filha da dona da TCA não aparecerá no hotel, mas seu sumiço e a carta falando sobre morte escrita por ela deixa a entender que a morte da mãe terá seu dedo.

E como foi a morte de Odete em 1988? Na primeira versão da trama, Leila foi quem matou Odete Roitman, após desconfiar que ela e Marco Aurélio estavam tendo um caso. Os dois acabam fugindo do Brasil, dando banana para o país. Mas antes, ela acaba contando a verdade para o pai do Ivan.

O remake de “Vale Tudo”, escrito por Manuela Dias, tem previsão para chegar ao fim no dia 17 de outubro. No lugar, a TV Globo vai exibir a novela Três Graças.

Veja também se Leonardo se recupera

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Por que o The Voice foi para o SBT? Programa estreia hoje

Domingo Maior hoje exibe o filme Desejo de Justiça

Confira os filmes da Sessão da Tarde da semana de 6 a 10 de outubro

VOTE: quem vai matar Odete Roitman na novela Vale Tudo

Leonardo se recupera em Vale Tudo ou não?

Enquete A Fazenda 17: Duda, Walério ou Renata, quem sai?

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes