Confira que horas é a morte de Odete Roitman em Vale Tudo hoje

Nesta segunda-feira, 6 de outubro, acontece a morte de Odete Roitman em Vale Tudo. A cena, ambientada no Copacabana Palace, deve ser a última exibida no capítulo de hoje. A novela vai começar às 21h20 (de Brasília) e está prevista para terminar às 22h25, totalizando mais de uma hora de duração.

Como será a morte de Odete Roitman em Vale Tudo?

O capítulo da novela começa com Raquel temendo que Maria de Fátima atente contra Odete, que ficará surpresa ao saber que a ex-nora continua viva. Celina se preocupa com o sumiço de Heleninha, e vai atrás da irmã, no hotel. Marco Aurélio vai para o Copacabana Palace e se hospeda no hotel com a esposa. Com ajuda de Olavinho, César têm planos em relação a esposa. O episódio termina com Odete recebendo uma pessoa em seu quarto.

Depois disso, a vilã será encontrada morta e os cinco suspeitos são: Marco Aurélio, Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha. A filha da dona da TCA não aparecerá no hotel, mas seu sumiço e a carta falando sobre morte escrita por ela deixa a entender que a morte da mãe terá seu dedo.

E como foi a morte de Odete em 1988? Na primeira versão da trama, Leila foi quem matou Odete Roitman, após desconfiar que ela e Marco Aurélio estavam tendo um caso. Os dois acabam fugindo do Brasil, dando banana para o país. Mas antes, ela acaba contando a verdade para o pai do Ivan.

O remake de “Vale Tudo”, escrito por Manuela Dias, tem previsão para chegar ao fim no dia 17 de outubro. No lugar, a TV Globo vai exibir a novela Três Graças.

