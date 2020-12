Conheça os lançamentos da semana na Netflix (07/2 e 14/11)

As coisas podem estar desacelerando com o fim do ano, mas a Netflix continua firme e forte com seus lançamentos da semana. Entre os dias 07/12 e 14/12, 18 novas adições serão feitas ao catálogo da plataforma de streaming.

Confira abaixo as séries e filmes que entrarão na Netflix durante esta semana:

Quarto 2806: A Acusação – 07/12

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Sem dúvidas, o lançamento desta minissérie é a melhor pedida para os fãs de documentários. Quarto 2806 investiga Dominique Strauss-Kahn, político francês acusado de tentativa de estubro. Antes do ocorrido, Dominique era diretor-geral do Fundo Monetário Internacional e crescia cada vez mais em sua carreira.

Professor Iglesias 08/12 – Lançamentos da semana na Netflix

Uma das apostas longevas da Netflix na comédia é a série Professor Iglesias. Como resultado, o programa terá sua terceira parte lançada pela plataforma nesta semana. Seu enredo acompanha o divertido Professor Iglesias tentando ajudar “alunos desajustados, mas cheios de talento”.

Spirit – Cavalgando Livre: Cavalgue com a Gente (08/12)

Para as crianças, o lançamento de Spirit – Cavalgando Livre: Cavalgue com a Gente é uma das coisas mais legais nesta lista, pois será um episódio completamente interativo. Seguindo os moldes de Bandersnatch (a aventura interativa de Black Mirror), o espectador deve fazer ações para salvar a égua de Maricela.

Super Monstros: Ajudando o Papai Noel (08/12)

Continuando a série de lançamentos com foco no Natal, a Netflix lança o especial Super Monstros: Ajudando o Papai Noel. Na história, o grupo de monstros simpáticos tenta salvar o Natal após o Papai Noel ter alguns problemas durante a produção dos presentes.Emicida: AmarElo – É Tudo Pra Ontem – 08/12

“Com animações, entrevistas e cenas de bastidores”, AmarElo desdobra a história da cultura negra no Brasil nos últimos 100 anos. Também revela o processo de preparação de Emicida para a apresentação de seu disco mais recente no Theatro Municipal.

Cirurgiões Inovadores (09/12) – Lançamentos da semana na Netflix

Misturando pioneirismo, histórias e reflexões sobre a vida, quatro cirurgiões filosofam sobre sua profissão e a condição humana. Certamente, é um lançamento interessante para pensar mais sobre saúde e a importância da medicina.

Ashley Garcia: A de Amor – 09/12 (cancelada, mas terá especial de natal)

Embora já cancelada pela Netflix, a série Ashley Garcia terá um episódio especial de Natal lançado na plataforma de streaming. Pode não dar um fecho para a série, mas deve agradar os fãs que ficaram órfãos da comédia após o cancelamento.

O Show do Big Show – 09/12 (também cancelada, mas é um especial)

Sim, O Show do Big Show também foi cancelada pela Netflix, mas ganhará um episódio de Natal. Tanto neste caso quanto no de Ashley Garcia, os episódios especiais foram gravados antes do cancelamento oficial pela plataforma

A Incrível História da Ilha das Rosas – 09/12 – Lançamentos da semana na Netflix

Esta produção italiana possui um roteiro interessante (e que discute importantes questões sociais). A Incrível História da Ilha das Rosas acompanha um engenheiro que decide construir uma ilha no litoral da Itália e a declara uma nação independente. Alice in Borderland – 10/12 – Lançamentos da semana na Netflix]

Série japonesa, Alice in Borderland certamente agradará os fãs de ficção científica. “Um gamer e dois amigos são transportados para uma versão paralela de Tóquio, onde precisam participar de diversos jogos mortais caso queiram sobreviver”, explica a sinopse oficial.

A Tela em Branco – 11/12

Parece que no final do ano todo mundo fica mais sentimental, e assistir um curta emocionante pode ser perfeito para esse estado de mente. Tela em Branco tem apenas 9 minutos, mas mostra a importância de não desistirmos daquilo que nos faz bem.A Desordem que Ficou – 11/12 – Lançamentos da semana na Netflix

Misturando suspense e drama, A Desordem que Ficou é um dos lançamentos da semana na Netflix. Seu enredo acompanha uma professora que começa a lecionar em uma nova escola, mas acaba experienciando uma morte traumática e em seguida.

A Festa de Formatura (11/12) Lançamentos da semana na Netflix

Com estrelas como Meryl Streep,James Corden,Nicole Kidman, A Festa de Formatura é um divertido lançamento sobre estrelas fracassadas da Broadway. Certamente, agrada os fãs de musicais.

O Natal do Zé Coleta – 11/12 – Lançamentos da semana na Netflix

Zé Coleta acompanha a rotina de Hank, um jovem de 6 anos que explora seu universo com a companhia de um caminhão de lixo falante e vários animais “especiais”. Neste lançamento, junta-se ao Papai Noel para salvar o Natal.

Vozes que Inspiram – 11/12

Com o intuito de incentivar a presença de negros na Broadway, a série acompanha seis estudantes de teatro durante testes para participar da August Wilson Monologue Competition, marco na carreira de artistas em formação.

Um Brinde ao Natal – 14/12 – Lançamentos da semana na Netflix

Embora não tenha um trailer oficial lançado, a sinopse de Um Brinde ao Natal revela muito sobre o romance: “Um filho de fazendeiros que nunca pegou no pesado se passa por trabalhador rural para convencer uma pequena produtora a vender suas terras antes do Natal.”O Preço da Perfeição – 14/12

Baseado em um livro homônimo, este lançamento certamente agradará os fãs de O Cisne Negro. A série acompanha os desafios de uma bailarina que entra em uma grande academia de dança, mas deve lidar com intrigas e muitas mentiras.Hilda (segunda temporada) – 14/12 – Lançamentos da semana na Netflix

Surpreendentemente, após dois anos parada, a série animada Hilda ganhará uma segunda temporada. No enredo deste desenho animado, a personagem Hilda diverte-se pelo mundo fazendo amigos e conhecendo criaturas mágicas. Você pode conferir o trailer da primeira temporada da série acima.