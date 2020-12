Papai Noel dos Correios 2020: saiba como participar

Com a chegada do Natal, os pedidos de presente ao Papai Noel começam a ser feitos pela criançada. Para ajudar a realizar o sonho dos pequenos nesta época do ano, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos realiza a campanha Papai Noel dos Correios 2020 para que pessoas interessadas em presentear as crianças no fim de ano adotem suas cartinhas com os pedidos.

Como funciona o Papai Noel dos Correios 2020?

A campanha do Papai Noel dos Correios 2020 é realizada por funcionários da empresa. Ela existe há mais de 30 anos e surgiu após as Agências dos Correios começarem a receber cartinhas de Natal com pedidos endereçadas ao Papai Noel. Com isso, decidiram lançar a campanha para conectar doadores às crianças que querem ganhar presentes. Podem participar crianças da sociedade em geral, além das de escolas públicas, creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos.

Como a campanha será realizada durante a pandemia?

Este ano, devido à pandemia do novo coronavírus, o processo de adoção de cartas do “Papai Noel dos Correios” está sendo feito online. Ou seja, as crianças que estão participando escreveram a cartinha e tiraram uma foto dela. Em seguida, a cadastraram no Blog do Papai Noel dos Correios 2020.

Como faço apadrinhar uma cartinha?

O primeiro para as pessoas que querem se tornar um padrinho ou uma madrinha é entrar no site do Blog do Papai Noel dos Correios 2020;

Depois, clicar em “adotar agora”;

Uma página solicitando o estado e a cidade do participante vai aparecer e deve ser preenchida;

O endereço do ponto de entrega onde o presente deve ser entregue presencialmente aparecerá na tela e o usuário deve clicar em selecionar;

As fotos com as cartas das crianças vão aparecer para serem escolhidas;

Após selecionar as sua, o padrinho e a madrinha devem providenciar o presente e entregá-lo no ponto de coleta informado anteriormente;

Presente de Natal barato: como fazer para gastar menos

Prazos

O cronograma de envio de cartinhas é diferente para cada estado na campanha Papai Noel dos Correios 2020 portanto, confira os prazos:

No Maranhão, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Roraima, Santa Catarina, Bahia, Paraíba e Tocantins os envios já foram encerrados;

Até dia 04/12: Amazonas, Piauí; Rio Grande do Norte; Sergipe e Mato Grosso;

Até dia 05/12: Paraná (data apenas para Curitiba, para outras cidades do estado é necessário consultar o “Pontos de Entrega de Presentes”);

Até dia 10/12: Minas Gerais. Pará, Roraima e Mato Grosso do Sul;

Até dia 11/12: Alagoas; Brasília; Ceará; Goiás; Pernambuco e Interior de São Paulo (SPI);

Até dia 16/12: Região Metropolitana de São Paulo ( SPM);

Até dia 17/12: Amapá;

Até dia 18/12: Acre;

Até quando os presentes podem ser entregues?

O prazo para entregar os presentes nas Agências dos Correios também vai variar de acordo com cada estado. Veja:

Até dia 04/12: Espírito Santo;

Até dia 11/12: Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina;

Até dia 12/12: Brasília;

Até dia 14/12: Mato Grosso do Sul;

Até dia 15/12: Ceará, Goiás e Roraima;

Até dia 16/12: Bahia e Tocantins;

Até dia 17/12: Pará, Piauí e Paraná (data apenas para Curitiba, para outras cidades do estado é necessário consultar o “Pontos de Entrega de Presentes”);

Até dia 12/18: Acre, alagoas, Amapá, Paraíba, Rio de Janeiro, Roraima e São Paulo;

Até dia 21/12: Amazonas e Sergipe;

Até dia 23/12: Pernambuco:

Até dia 24/12: Mato Grosso.