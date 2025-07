Consuêlo descobre namoro de Aldeíde e André em Vale Tudo

Casal namora escondido com medo de Consuelo

Não vai durar muito o segredo de Aldeíde e André em Vale Tudo. Os dois engataram um romance, mas decidem esconder a paixão com medo da não aceitação da família e amigos, especialmente de Consuêlo, por causa da diferença de idade, de 20 anos. Mas como era esperado, o namoro se tornará público.

O que acontece com Consuêlo em Vale Tudo

A primeira a descobrir a relação é Daniela. A irmã de André vê os dois se beijando e já anuncia para o irmão que a mãe não aprovará o filho e a melhor amiga juntos. A moça até ajuda a livrar o irmão da desconfiança de Consuêlo que sente o perfume de Aldeíde em André.

Depois, Lucimar é quem flagrará os pombinhos, já desconfiada que Aldeíde estava namorando. Poliana será o terceiro a saber que a monocromática deixou o luto para trás e está apaixonada.

O empresário não se empolgará com relação, pensando em como Consuêlo vai lidar com a história. Ele conta para Raquel, que vai ter a mesma reação. Com quase todo mundo sabendo que Aldeíde e André estão juntos, Consuelo vai descobrir o namoro. A cena deve ir ao ar em agosto.

Como era de se esperar, a secretária da TCA será contra o romance do filho e da amiga. Ela deixará de falar com a ruiva e tentará fazer com que a família também seja contra o namoro, mas o plano cai por água. Daniela e Jarbas torcem para que os dois sejam felizes.

Com a pressão, Aldeíde decide terminar com André, mesmo sofrendo. A separação não dura muito tempo e eles acabam voltando – com Consuêlo gostando ou não.