A edição da novela "A Força do Querer" volta a ser exibida na Globo a partir do dia 21 de setembro. A trama assinada por Gloria Perez estreou em 2017. Após uma disputa judicial com Fabiana Escobar, a Bibi Perigosa da vida real, a Globo escalou a reprise de sucesso da autora Gloria Perez.

A edição da novela “A Força do Querer” volta a ser exibida na Globo a partir do dia 21 de setembro. A trama assinada por Gloria Perez estreou em 2017, e volta ao ar no lugar da novela “Fina Estampa”, no horário das 21h. Mas, antes que a novela começa, listamos 10 curiosidades que envolvem os atores, personagem e bastidores da trama.

Logo depois que a pandemia começou, as gravações de “Amor de Mãe” teve que ser interrompida, devido ao Covid-19. Imediatamente, a TV Globo passou a reprisar algumas novelas até a trama atual voltar em 2021. Ou seja, o público vai poder matar a saudade de Bibi (Juliana Paes) e rever sua história de amor e lealdade com Rubinho (Emilio Dantas), mesmo depois que o marido entra para o mundo do crime.

Além de Juliana Paes, o elenco conta com: Paolla Oliveira, Isis Valverde, Emilio Dantas, Marco Pigossi, Fiuk, Rodrigo Lombardi, Carol Duarte, entre outros. “A Força do Querer” registrou bons resultados quando foi exibida pela primeira vez na TV Globo.

1 – Bibi Perigosa foi inspirada em uma história real

personagem Bibi (Juliana Paes) é inspirada na história de vida de Fabiana Escobar. No entanto, ela entrou na justiça para tentar impedir a reprise da novela na Globo.

2 – Fábio Jr deu dicas sobre Fiuk ao ator Dan Stulbach

Dan Stubach, que interpretou o pai de Ruy (Fiuk), buscou dicas do cantor Fábio Jr. para viver o personagem durante a novela.

3 – Amizade fora das telinhas – A Força do Querer

Marco Pigossi usava um presente que ganhou de Isis Valverde antes da estreia da novela. Um pingente que ele usa até hoje como amuleto no pescoço.

4 – Famoso QI – A Força do Querer

A atriz Juliana Paiva foi indicada por Lilia Cabral para o papel de Simone. Lilia fez o famoso QI.

5 – Sereia de verdade – A Força do Querer

Isis Valverde aprendeu a fazer apneia para viver Ritinha: a atriz consegue ficar cerca de 2 minutos nadando sem respirar. Parada, a atriz fica até 4 minutos submersa. Aliás, a cauda da sereia foi feita de silicone e pesava 23 quilos.

6 – Lilia Cabral não joga na vida real

Lilia Cabral, que interpretou a personagem Silvana na novela, não gosta de jogos de azar na vida real. Ela não joga nem buraco, e muito menos loteria.

7 – Ringue do UFC em A Força do Querer

O final de Jeiza, personagem vivido por Paolla Oliveira, foi gravado em um ringue real do UFC – 4 meses antes de sua exibição.

8 – Homens trans inspirou personagem – A Força do Querer

Tarso Brant, que entrou na trama como T., ajudou a autora Gloria Perez a criar o personagem Ivan. O personagem Ivana, vivido Carol Duarte, se descobre transexual – e foi um dos grandes destaques da trama.

9. A Força do Querer teve coadjuvantes que brilharam

O personagem Sabiá, interpretado por Jonathan Azevedo, era apenas uma participação especial. Seu desempenho foi tão bom que o ator acabou entrando para o elenco.

10 – Primeira novela da Pabllo Vittar – A Força do Querer

A primeira novela que Pabllo Vittar fez uma participação especial foi em A Força do Querer. Na trama de Gloria Perez, Pabllo cantou ao lado de Elis Miranda, personagem vivida por Silverio Pereira.