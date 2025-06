Onde assistir o João rock 2025 neste sábado (14/6)

A edição de 2025 do festival João Rock acontece neste sábado, 14 de junho, no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto. A boa notícia é que o público de casa também poderá assistir aos shows em tempo real.

Como assistir o João Rock 2025?

Os fãs das atrações do João Rock podem assistir aos shows nos canais fechados Multishow e Bis e na plataforma de streaming Globoplay.

O Multishow transmite as apresentações do palco João Rock a partir das 17h40, horário de Brasília. Os shows dos palcos Brasil e Aquarela serão exibidos no Canal Bis, a partir das 17h10. O número do canal de TV pode variar de acordo com a operadora de televisão.

Também será possível assistir aos shows em tempo real pela internet. Os assinantes do Globoplay +canais poderão acompanhar o evento através do streaming.

Quais são as atrações do João Rock 2025?

O João Rock 2022 conta com 30 atrações divididas em quatro palcos. As apresentações acontecem a partir das 14h do sábado e vão até a madrugada de domingo.

Palco João Rock

14h – Batalha da Aldeia

15h – Venere Vai Venus (banda ganhadora do Concurso)

15h40 – Maneva

16h45 – Rael convida FBC e Rincon Sapiência

17h50 – Barão Vermelho

18h55 – Cidade Negra

20h – Marcelo Falcão

21h05 – Natiruts

22h30 – Nando Reis

23h35 – BaianaSystem

00h40 – Planet Hemp

Palco Brasil

13h10 – School of Rock

15h10 – Black Rio com Cláudio Zoli e Carlos Dafé

17h10 – Sandra de Sá

19h10 – Tony Tornado e Banda do Síndico

21h10 – Baile do Simonal

23h10 – Farofa Carioca com Paula Lima e Hyldon

00h25 – Seu Jorge

Palco Aquarela

14h10 – Melly com Sued Nunes

16h10 – Carol Biazin

18h10 – Ana Cañas

20h10 – Zélia Duncan com Paulinho Moska

22h10 – Vanessa da Mata

Palco Fortalecendo a Cena

13h10 – School of Rock

15h10 – Duquesa

17h10 – Yunk Vino

19h10 – Drik Barbosa convida Budah e Cristal

21h10 – Kayblack

23h10 – Cabelinho

O que pode o que não pode levar no João Rock?

As mais de 70 mil pessoas que vão comparecer ao evento neste sábado devem se atentar a lista de itens que são proibidas na entrada do festival.

Entre os objetos que não podem ser levados no João Rock estão: capacetes, cadeiras, bancos dobráveis ou de material rígido, armas de fogo e/ou armas brancas, objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes, canivete, coolers, drones, skate, lasers, objetos de vidro, câmeras fotográficas ou gravadoras profissionais (que possibilitam a troca de lentes), cartazes feitos de papelão grosso ou fixados em madeira, bandeiras com mastro, animais (exceto cães guia identificados e acompanhados de deficientes visuais), guarda-chuva, bastão de selfie, substâncias inflamáveis, corrosivas e/ou tóxicas, garrafas, latas, copos ou canecas de material rígido (metal, térmicos, etc), fogos de artifício, desodorante spray e qualquer outro item que coloque em risco a sua segurança e a de todos presentes no evento.

Já na lista do que pode levar estão: mochila, canga, chapéu, protetor solar, capa de chuva, pochete, bonés e gorros, bolsa, sofá inflável, carregador de celular portátil (um por pessoa), documentos pessoais, 1 snack por pessoa, com embalagem lacrada (bolachas, salgadinho, barras de cereais e etc), até duas frutas pequenas por pessoa, sem qualquer embalagem rígida, copos de água lacrados (até 3 por pessoa), blusa de frio, máscaras e fantasias não rígidas, óculos, isqueiro, cigarros eletrônicos com essência lacrada, bandeiras sem mastro e desodorante roll-on. Em caso de remédios controlados é obrigatório a apresentação de receita ou atestado médico.