Delegada Helô em Travessia: 5 razões para personagem reviver sucesso

Uma das personagens mais queridas de Salve Jorge (2012) volta para o horário nobre na nova novela de Glória Perez. A delegada Helô Travessia foi um grande sucesso há dez anos por lançar tendências, por seu humor ácido e pela relação complicada porém divertida com Stênio (Alexandre Nero). Enquanto a trama não vai ao ar, o DCI listou 5 motivos que devem fazer de Helô um grande destaque do folhetim mais uma vez.

Delegada Helô Travessia é uma forte personagem feminina

A delegada Helô é uma das personagens femininas mais fortes escritas por Glória Perez. Em Salve Jorge, a policial era a líder da investigação contra o tráfico de pessoas comandando pela gangue de Lívia Marini (Cláudia Raia) e Wanda (Totia Meirelles). Foi ela quem fechou a boate em que as traficadas trabalhavam na Turquia, salvou Morena (Nanda Costa) e tantas outras meninas que haviam sido enganadas.

A personagem dará continuidade ao seu legado em Travessia. Agora ela será responsável por investigar os crimes virtuais cometidos contra os mocinhos da trama. O principal mistério será em torno de Brisa (Lucy Alves), que será vítima de um grupo de adolescentes de Portugal que usam a tecnologia deep fake para colocar seu rosto em um vídeo, que causa o linchamento da protagonista em sua vizinhança.

Lançou tendências em Salve Jorge

As roupas e o cabelo da delegada Helô fizeram sucesso em Salve Jorge, mas não mais do que seus acessórios. A cada capítulo, a policial usava uma capinha de celular diferente, muitas delas extravagantes. A mais popular foi a capa em formato de soco inglês, que virou febre e se tornou o mais pedido na Central de Atendimento do Telespectador (CAT) em 2012.

Assim que a notícia de que a personagem estará de volta na próxima novela das nove foi divulgada, os internautas começaram a relembrar os acessórios usados por Helô.

vai derrubar a shopee de tanta capinha de celular que vai vender https://t.co/lMP1Cg84BR — haendel (@bahbedle) August 7, 2022

Delegada Helô Travessia forma trio humorístico com Stênio e Creusa

A delegada Helô não fez sucesso sozinha em Salve Jorge. Seu relacionamento com Stênio era bastante popular entre o público – o ex-marido da policial é advogado e ajudava a soltar os criminosos que a policial prendia. Além do dilema profissional, os dois viviam discordando em relação à criação da filha Drika (Mariana Rios).

Apesar dos dois começarem a trama separados, eles não conseguem esconder a paixão que sentem um pelo outro. A relação rende momentos divertidos, que fizeram com que eles ganhassem a torcida do público. No final da trama, o casal deu uma nova chance ao amor e se casou novamente.

Ainda há Creusa, empregada doméstica que trabalha na casa da policial. A humilde mulher ficou marcada pelo bordão “credo, dona Helô!”, por dizer a frase toda a vez que a policial contava algo pesado sobre suas investigações.

Parceria de sucesso com Glória Perez

Giovanna Antonelli e Glória Perez já trabalharam juntas em outros projetos anteriormente. Em 2001, a atriz deu vida à icônica Jade em O Clone, escrita pela autora, outra personagem que ditou tendências na época e é lembrada até hoje pelos noveleiros.

Em 2007, Perez escreveu a minissérie Amazônia, na qual Antonelli interpretou Delzuite. As duas voltaram a trabalhar juntas em 2012 com Salve Jorge, e agora em 2022 com Travessia.

Em entrevista ao podcast Papo de Novela, Giovanna contou como surgiu o convite para voltar a interpretar a delegada Helô Travessia. “A Glória me contou a ideia antes da pandemia e eu aceitei imediatamente. Agora minha alegria com essa ideia está se materializando trazendo a Helô dez anos depois. É inacreditável como esses personagens ainda estão vivos e marcantes no público. Um trio tão divertido que vai levar humor e amor”, disse.

Antonelli está em alta com Filhas de Eva

Giovanna Antonelli é uma das protagonistas da série Filhas de Eva que está sendo exibida atualmente logo após Pantanal. A série, que antes era exclusiva do Globoplay, está fazendo sucesso na TV aberta e vem recebendo elogios do público nas redes sociais.

A audiência do seriado é ainda maior do que a do No Limite – no final de julho, a produção bateu recorde de 21 pontos de acordo com dados do Ibope. Para efeito de comparação, a final do reality de sobrevivência marcou 16,7 pontos.

Faltando menos de dois meses para a estreia de Travessia, a obra pode ser uma forma de chamar o público para acompanhar Antonelli em outra produção da emissora.