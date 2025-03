Desfile da Gaviões da Fiel hoje: que horas começa e onde assistir?

Neste sábado, 1 de março, a Gaviões da Fiel faz seu desfile pelo grupo especial das escolas de samba de São Paulo. A agremiação levará para a avenida um samba enredo sobre as máscaras utilizadas nos diferentes rituais realizados no continente africano. A transmissão será ao vivo na Globo depois do Big Brother Brasil.

Que horas vai ser o desfile da Gaviões da Fiel?

A escola de samba Gaviões da Fiel desfila a partir das 1h45 da madrugada de domingo. No total, sete escolas se apresentam neste segundo dia de desfile das escolas de samba de São Paulo.

Para o enredo do carnaval 2025, a agremiação vai apresentar o enredo “Irin Ajó Emi Ojisé”. Ela será a quarta a pisar no Anhembi.

Veja a ordem dos desfiles hoje:

22h30: Águia de Ouro

23h35: Império da Casa Verde

0h40: Mocidade Alegre

1h45: Gaviões da Fiel

2h50: Acadêmicos do Tucuruvi

3h55: Estrela do Terceiro Milênio

5h: Vai-Vai

Cante o samba enredo da Gaviões

Me fiz, emi caminheiro

fiel mensageiro, orunmilá, eu sou!

Chamei o senhor do itinerário

e vesti meu ideário

na poeira se alastrou

logo eu que forjei o amanhã

na floresta de nanã mascarados a dançar

assentei meu saber na sua fé

no ayê de gueledé, no feitiço de iyá

Eu segui essa banda

é alafi, sambará

maleme ê, ô maleme á

Quando alafin bradou a justiça de oyó

alujá roncou axé, no inimigo deu um nó

no palácio de xangô, egungun rodopiou

ebomim girou a saia, ayeye de iaô

Nas aldeias de marfim, os sagrados rituais

Pelos nossos ancestrais, uma áfrica em fúria

Um produto no mercado, o destino separado

Mas a lágrima de dor se transforma em bravura

Aos nosso filhos, herdeiros de luanda

De angola e matamba, chama de aluvaiá

Sou a revolta que não teme a demanda

Liberdade em aruanda é palavra deferida

Levo o axé dos meus ensinamentos

Pro futuro que se preza

Hoje a profecia é cumprida

Irin ajó emi ojisé… odara!

Irin ajó emi ojisé… ewá!

Meu gavião vai ao encontro do orun

Que na casa de ogum, é tempo de alafia

Como assistir a Gaviões da Fiel ao vivo e online?

A transmissão do carnval de SP na TV Globo começa às 22h30, de acordo com a programação oficial do canal, logo após o Big Brother Brasil.

1 – Quem estiver longe da televisão poderá ver tudo pelo celular, computador ou qualquer outro dispositivo pela aba da Globoplay que transmite ao vivo a programação da Globo. Para isso, será necessário criar uma conta gratuita na plataforma;

2 – Acesse o streaming no https://globoplay.globo.com/ e depois clique em “entrar” na lateral direita. Você será redirecionado para uma nova página, clique em “cadastre-se” e aguarde;

3 – Nesta nova página, informe seus dados pessoais: nome completo, e-mail, senha, gênero (é possível selecionar a opção ‘não quero informar’ se preferir), data de nascimento, país, estado e cidade. Você irá encerrar o cadastro selecionando a caixinha dos “termos de uso” e política de “privacidade” e depois apertando o botão “cadastrar”;

4 – Agora, é só abrir a plataforma com seu e-mail e senha no horário dos desfiles para acompanhar a Gaviões da Fiel e outras escolas do grupo especial de São Paulo. É só clicar na aba “Agora na TV” e depois no canal da TV Globo para aguardar as apresentações.

