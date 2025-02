8 séries novas e antigas para maratonar no Carnaval

Quem é do bloquinho fica em casa neste carnaval e prefere aproveitar a data para descansar, já pode atualizar a lista de série para assistir em 2025. Separamos as produções que merecem ser maratonadas.

The Pitt – séries novas para maratonar no Carnaval

Lançada em janeiro de 2025, The Pitt Um exame realista dos desafios enfrentados pelos profissionais de saúde nos Estados Unidos, vistos pela perspectiva dos heróis da linha de frente que trabalham em um hospital moderno em Pittsburgh, Pensilvânia.

Onde assistir: Max e Prime Video

Asura – séries novas para maratonar no Carnaval

Em Tóquio, em 1979, quatro irmãs distintas descobrem o caso do pai idoso, fazendo com que suas fachadas felizes e emoções reprimidas lentamente se desfaçam. Foi lançada em 2025.

Onde assistir: Netflix

The Bear | séries para maratonar no Carnaval

Yes, chef! The Bear estreou em 2022 e se tornou um sucesso. A série tem três temporadas, sendo a última lançada em junho do ano passado. Por isso, é uma aposta para quem tem pouco tempo para assistir.

A produção traz atuações estelares, particularmente as de Jeremy Allen White como o chef prodígio Carmy Berzatto, Ebon Moss-Bachrach como o “primo” Richie Jerimovich e Ayo Edebiri como o subchefe Sydney Adamu, todos os quais ganhariam vários prêmios por suas atuações.

Onde assistir: Disney+

The Office | séries para maratonar no Carnaval

A chance de um fã de série ter assistido The Office é grande, mas se você ainda não viu, aconselhamos a assistir – isso para quer quer rir.

Ambientada em uma empresa de papel sediada em Scranton, Pensilvânia – tem um estilo de documentário. Ela apresenta a equipe da Dunder-Mifflin liderada pelo cômico Michael. Há Jim, o funcionário simpático e comum. Jim tem uma queda pela recepcionista que virou representante de vendas Pam — porque romances de escritório são sempre uma boa ideia! Há também Dwight, o colega de trabalho que é bem-sucedido, mas desprovido de habilidades sociais e bom senso.

Onde assistir: Netflix, Max, Globoplay e Prime Video

The Boys

Procurando uma série para assistir no Carnaval? Procure por The Boys. Super-heróis são frequentemente tão populares quanto celebridades, tão influentes quanto políticos e, às vezes, até tão reverenciados quanto deuses. Mas o que acontece quando os heróis se tornam desonestos e começam a abusar de seus poderes? Quando são os impotentes contra os superpoderosos, os meninos partem em uma jornada heroica para expor a verdade sobre os Sete e Vought, o conglomerado multibilionário que gerencia os super-heróis e encobre seus segredos sujos. Baseado na série de histórias em quadrinhos de mesmo nome.

Onde assistir: Prime Video

Succession

Embora não tenha planos de deixar de ser o chefe da Waystar Royco, o conglomerado de mídia internacional controlado por sua família, o velho patriarca Logan Roy está contemplando o que o futuro reserva.

Ele permaneceu no centro das atenções por mais tempo do que ele mesmo pensava que faria, e agora os membros da família querem administrar a empresa como bem entenderem. Apesar de um plano de sucessão bem elaborado, os ânimos se exaltam sobre as intenções de Logan.

Kendall Roy, o filho mais velho de Logan de seu segundo casamento e presidente de divisão da empresa, é o herdeiro aparente. Enquanto Kendall tenta solidificar sua eventual aquisição, ele e os outros três filhos de Roy enfrentam uma escolha difícil, pois o controle da empresa e as lealdades familiares colidem.

Onde assistir: Max e Prime

Euphoria

Uma adaptação americana do programa israelense de mesmo nome, “Euphoria” acompanha a vida problemática de Rue, de 17 anos, uma viciada em drogas recém-saída da reabilitação sem planos de ficar limpa.

Circulando na órbita de Rue estão Jules, uma garota transgênero em busca de onde ela pertence; Nate, um atleta cujos problemas de raiva mascaram inseguranças sexuais; Chris, um astro do futebol que acha a adaptação do ensino médio para a faculdade mais difícil do que o esperado; Cassie, cujo histórico sexual continua a persegui-la; e Kat, uma adolescente preocupada com o corpo que explora sua sexualidade.

Enquanto os colegas de classe lutam para dar sentido a seus futuros, a série aborda o cenário adolescente de festas com substâncias e a vida cotidiana cheia de ansiedade com empatia e franqueza.

Onde assistir: Max e Prime

Vikings | séries para maratonar no Carnaval

O Viking Ragnar Lothbrok é um jovem fazendeiro e pai de família que está frustrado com as políticas de Earl Haraldson, seu chefe local que envia seus invasores Vikings para o leste, para os estados bálticos e a Rússia, cujos moradores são tão pobres quanto os nórdicos. Ragnar quer ir para o oeste, através do oceano, para descobrir novas civilizações.

Com a ajuda de seu amigo Floki, Ragnar constrói uma frota de barcos mais rápida e elegante para ajudá-lo a chegar ao mundo ocidental. Ao longo dos anos, Ragnar, que afirma ser um descendente direto do deus Odin, continua a lutar com Earl até que os dois se enfrentam em uma batalha final pela supremacia. Depois disso, Ragnar sai em busca de novas terras para conquistar.

Onde assistir: Netflix