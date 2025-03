Quem ganhou a Prova do Anjo: confira novo anjo do BBB 25 (1/3)

Quem ganhou a Prova do Anjo: confira novo anjo do BBB 25 (1/3)

Neste sábado, 1 de março, vamos conhecer quem ganhou a prova do anjo do BBB 25, realizada a partir das 13 horas. O vencedor poderá imunizar uma pessoa na votação e vai colocar mais fogo do parquinho, pois ele poderá indicar alguém ao paredão de domingo, 2.

Quem ganhou a Prova do Anjo hoje

Vamos acompanhar quem venceu a Prova do Anjo no BBB 25 na semana! Além do almoço especial e do poder de castigar dois brothers no monstro. A prova do anjo desse sábado, dia 1, começa por volta das 13h (horário de Brasília).

A disputa não é transmitida na TV aberta, então o público que quiser acompanhar terá que assistir o Globoplay ou acompanhar pelo DCI – que atualizará essa matéria em tempo real.

Participam da disputa apenas Vinícius, Gracyanne Barbosa, Vilma, Joselma, Camilla, Daniele Hypolito e Thamiris. A prova será em três fases e vence a prova quem fizer o circuito em menor tempo.

Como vai ser o paredão?

A dinâmica do BBB 25 para o sétimo paredão começou a ser formado ainda na quinta-feira. Vitória Strada é a nova líder e colocou no alvo Vilma, João Pedro, Eva, Renata e João Gabriel.

Formação do paredão