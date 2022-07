Próxima novela das 6: como será Mar do Sertão da Globo

A próxima novela das 6 já está sendo gravada e chega às telinhas da Globo nos próximos meses. O folhetim intitulado Mar do Sertão contou com alguns obstáculos durante a pré-produção, em que acabou perdendo um de seus atores protagonistas, além do diretor Vinicius Coimbra. Porém, o folhetim voltou aos trilhos e continua confirmado como a obra que substituirá Além da Ilusão, atual exibição da faixa de horário.

Quando começa a próxima novela das 6?

A previsão atual é que a próxima novela das 6 vai estrear no dia 22 de agosto, uma segunda-feira, segundo o Notícias da TV. Além da Ilusão chegará ao fim no dia 19 de agosto, sexta-feira, e repetirá seu último capítulo no sábado (20). A TV Globo ainda não confirmou as informações.

A trama de Mar do Sertão se passa na cidade fictícia de Canta Pedra e segue a história de amor de Zé Paulino e Candoca. As gravações estão atualmente acontecendo em estados nordestinos, como Alagoas e Pernambuco, e também terá cenas filmadas nos estúdios da Rede Globo, localizados no Rio de Janeiro.

A autoria da próxima novela das 6 é de Mario Teixeira. Para quem não conhece, o escritor é co-autor da atual reprise da TV Globo da faixa das 14h45, O Cravo e a Rosa. A história de amor e ódio de Petruchio e Catarina foi criada por Mario e Walcyr Carrasco no começo dos anos 2000. Antes deste projeto, Mário já havia trabalhado em Castelo Rá-Tim-Bum (1994), Tocaia Grande (1995 – 1996), Os Ossos do Barão (1997) e Fascinação (1998).

Antes de escrever a próxima novela das 6, o autor fez parte do time de roteiristas de algumas atrações da Globo: Passaporte para Liberdade (2021), O Tempo não Para (2018), Liberdade, Liberdade (2016), I Love Paraisópolis (2015) e Tempos Modernos (2015).

A direção artística do folhetim ficou com Allan Fiterman, que substitui Vinicius Coimbra. O diretor foi afastado do projeto depois de denúncias que o acusaram de racismo nos sets de gravação de Nos Tempos do Imperador.

Elenco de Mar do Sertão

A primeira imagem do casal Zé Paulino e Candoca foi divulgada oficialmente pela Globo. O casal será vivido por Sergio Guizé, rosto já conhecido das telinhas, e a novata Isadora Cruz. A famosa só apareceu em uma novela até hoje, Haja Coração (2016), e conquistou a posição de protagonista na próxima novela das 6.

A trama do casal será a seguinte em Mar do Sertão: Zé e Candoca estarão noivos e apaixonados. Os dois não se aguentarão de ansiedade para que o casamento chegue logo e eles possam finalmente assumir o papel de marido e mulher. Porém, tudo vai dar errado para a dupla.

Zé Paulino recebe uma ordem do coronel Tertúlio que deve ser realizada no dia de seu casamento e fora da cidade. Durante a tarefa, uma forte chuva atinge o amado de Candoca e Tertulinho, filho do coronel, e que quer ter Candoca para si.

Tertulinho consegue se salvar, mas Zé Paulino desaparece e é dado como morto. Dez anos se passam e de repente Zé Paulino retorna para Canta Pedra. Ele surpreende a todos, principalmente a ex-noiva, e diz que pretende fazer justiça.

No elenco da próxima novela das 6 você vai poder matar a saudade de dois atores que estiveram na primeira fase de Pantanal e já se despediram há algum tempo da trama das 21h: Renato Góes e Enrique Diaz. O primeiro interpretou a versão jovem de José Leôncio e o segundo foi Gil, marido de Maria Marruá e pai de Juma.

Góes será um dos vilões da trama e interpretará Tertulinho. Filho do coronel Tertúlio e mulherengo, ele volta para a cidade de Canta Pedra após uma temporada longe e logo que coloca os olhos em Candoca sabe que quer ficar com a moça. O personagem fará parte do triângulo amoroso principal do folhetim.

Já Enrique Diaz será Timbó em Mar do Sertão. Foi revelado até agora que o personagem é um sobrevivente da seca, é esperto e leva a vida sempre com bom humor e criatividade. Diferente de Gil, que viveu momentos dramáticos e de muito sofrimento em Pantanal, Timbó promete ter uma trama leve e um estilo engraçado de viver.

Além destes nomes, também estão confirmados na trama José de Abreu, que será o coronel Tertúlio, pai de Tertulinho. Debora Bloch também está confirmada como Deodora. José Dumont, Caio Blat, Thardelly Lima, Quitéria Kelly, Michel Gomes, Nanego Lira e Wilson Rabelo estarão na trama, mas informações sobre seus personagens ainda não foram reveladas.

