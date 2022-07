Estreias da Globo em julho de 2022: o que muda na programação

Entre as estreias da Globo em julho, estão os apresentadores Patrícia Poeta e Manoel Soares no Encontro - Foto: Reprodução/Globo

Canal já anunciou o que chega de novidade para os telespectadores no sétimo mês do ano.

As estreias da Globo em julho estão com tudo! A emissora já anunciou mudanças de apresentadoras, quadros novos, os filmes que vão passar no canal e muito mais. Para quem acompanha a programação matutina da Globo, vai ser necessário se acostumar com algumas mudanças. Para quem ama série, tem novidade por aí.

Programação matinal vai mudar com estreias da Globo em julho de 2022

A partir do dia 4 de julho, a jornalista Fátima Bernardes deixa o comando do Encontro e cede seu lugar para Patrícia Poeta. O apresentador Manoel Soares, que já trabalhava com Patrícia Poeta no É de Casa, também irá migrar de programa e estará no Encontro de segunda a sexta-feira ao lado da gaúcha. Com a mudança, o Encontro começará mais cedo. Agora, a atração entra na programação logo após o Bom dia Brasil, às 09h30.

O Mais Você irá contar apenas com mudança de horário. Ana Maria Braga continua no comando do programa, porém, agora entrando mais tarde nas telinhas da Globo. Com as alterações, o Mais Você terá início às 10h35 de segunda a sexta-feira, sempre depois do Encontro.

Aos sábados, o É de Casa também ganha novidades. Com a saída de Patrícia Poeta e Manoel Soares, agora o programa será apresentado por Maria Beltrão. A jornalista trabalha há mais de 20 anos na GloboNews e atualmente estava à frente do Estúdio I. Na nova empreitada, ela contará com a parceria dos apresentadores Rita Batista, Talitha Morete e Thiago Oliveira. O horário do programa continua o mesmo, 06h50.

Novo quadro de Luciano Huck e programa inédito de Ivete Sangalo

Neste mês, o Domingão com Huck vai estrear o quadro Pequenos Gênios. O especial mostra crianças com habilidades impressionantes, alta capacidade de aprendizado e mais feitos extraordinários. O quadro não é inédito nas telinhas, pois estreou em 2020 no Caldeirão, que na época era comandado por Luciano Huck. Porém, a atração é uma novidade aos domingos e será exibido no Domingão pela primeira vez.

Outra novidade entre as estreias da Globo em julho é o Pipoca da Ivete. O programa inédito será exibido nas tardes de domingo a partir do dia 24 de julho. A cantora contará com convidados especiais na atração, alguns sendo famosos e outros anônimos, e trará desafios, jogos e brincadeiras no programa.

Entre os desafios que estarão no Pipoca da Ivete, um spoiler foi revelado até agora: haverá a interpretação de cenas clássicas das novelas do canal.

Novidades para os fãs de séries

Quem gosta de série vai poder assistir a produção Filhas de Eva entre as estreias da Globo em julho. Original da Globoplay, a atração vai passar na TV aberta pela primeira vez a partir do dia 12 de julho, uma terça-feira. No total, serão 12 episódios. A trama é protagonizada por Renata Sorrah, Giovanna Antonelli e Vanessa Giácomo, que interpretarão três mulheres muito diferentes que acabam com suas vidas entrelaçadas.

Sorrah vive Stela, que após 50 anos de casamento percebe que quer se livrar das amarras de seu relacionamento e ser feliz. Antonelli é Lívia, filha de Stela, que é uma mulher bem sucedida e casada há 20 anos. Ela tem problemas no relacionamento com a filha adolescente e não sabe que seu marido tem um caso. Cléo (Giácomo) cai de paraquedas na vida de Lívia e elas se tornam amigas. A jovem tem uma vida caótica e começa um romance com Kleber, que depois ela descobre ser marido de Lívia.

Já quem prefere comédia poderá conferir a nova temporada de Vai que Cola aos domingos. A exibição da atração irá acontecer sempre após o Fantástico, por volta das 23h00.

Filmes que vão passar na Globo

Entre os filmes das estreias da Globo em julho, estão: Pantera Negra, Alerta Vermelho, Dumbo, As Viúvas e Superação, O Milagre da Fé. A emissora confirmou a exibição, mas não disse em que faixa de horário cada um será exibido ao longo do mês. O canal tem muitas atrações dedicadas a transmissão de filmes, como a Tela Quente, o Cinemaço, a Sessão da Tarde, o Corujão, o Supercine, a Temperatura Máxima, entre outros.

Conheça mais sobre a trama de Filhas de Eva com o trailer:

Finais de realities

Dois realities ganharão suas finais em julho, o No Limite e o The Voice Kids. A previsão para o último episódio da competição musical entre crianças é para o dia 17 de julho. Depois, as tardes de domingo serão ocupadas por uma das estreias da Globo em julho, o Pipoca da Ivete.

Já o No Limite ainda não tem data confirmada pela emissora. A previsão é que o dia do anúncio do grande vencedor será entre a primeira e segunda semana do mês. O programa não deve passar desta data pois só tem 6 participantes atualmente: Lucas, Ipojucan, Victor, Andréa, Charles e Clécio.

