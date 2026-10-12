Fábio Jr. tinha 32 anos quando viveu ator mulherengo em Roque Santeiro; relembre

Fábio Jr. tinha 32 anos quando interpretou Roberto Mathias em Roque Santeiro, novela exibida originalmente pela Globo em 1985. Na trama, o cantor vivia um ator de cinema que chegava a Asa Branca para interpretar Roque Santeiro em um filme, mas acabava se envolvendo em uma sequência de romances e confusões.

Quem era Roberto Mathias em Roque Santeiro?

Roberto Mathias era um profissional irresponsável. Decorava as falas em cima da hora, se atrasava para as gravações e inventava desculpas para deixar a cidade e participar de farras. Mulherengo, tentava conquistar diferentes mulheres, sem se preocupar com os problemas que seus relacionamentos provocavam.

A chegada da equipe de cinema movimentava a rotina de Asa Branca, mas Roberto Mathias logo se tornava um dos personagens mais envolvidos nas confusões da cidade. Enquanto deveria se concentrar nas filmagens sobre a história do suposto santo milagreiro, o ator se dividia entre o trabalho e suas aventuras amorosas.

Entre as mulheres com quem se envolvia estavam a Viúva Porcina, interpretada por Regina Duarte, e Tânia (Lídia Brondi), filha de Sinhozinho Malta, personagem de Lima Duarte. Roberto também mantinha um relacionamento com Lulu (Cássia Kis), mulher de Zé das Medalhas (Armando Bógus).

As conquistas, porém, não se limitavam às mulheres de Asa Branca. Marilda Mathias (Elizangela), esposa do ator, também fazia parte dessa história. Ela perseguia o marido e tentava lidar com as constantes escapadas dele, que continuava se envolvendo com outras mulheres.

Um dos conflitos da trama envolve a gravidez de Marilda. A personagem fica em dúvida sobre a paternidade da criança, sem saber se o pai é Roberto Mathias ou Sinhozinho Malta, com quem também havia se relacionado.

A situação aumenta as intrigas amorosas da novela e coloca Roberto no centro de mais uma confusão. O personagem representa o típico galã que usa seu charme para conquistar mulheres, mas evita assumir as consequências de suas atitudes.

Fábio Jr. era casado quando atuou na novela?

Em 1985, quando Roque Santeiro foi exibida pela primeira vez, Fábio Jr. estava solteiro. O cantor havia sido casado com a atriz Glória Pires entre 1981 e 1983. Os dois tiveram uma filha, Cleo, que também seguiu carreira artística.

O artista voltou a se casar em 1986, com a artista plástica Cristina Karthalian. Anos depois, construiu uma carreira que alternou música, televisão e atuação.

Em Roque Santeiro, Roberto Mathias se destacou por levar para a história o universo das produções cinematográficas e as confusões de um ator que, mesmo contratado para interpretar um santo, estava longe de ser um exemplo de comportamento.