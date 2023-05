Faustão vai sair da Band? Entenda situação do apresentador

No ar nas noites da Band desde janeiro de 2022, Faustão não deve continuar seu programa diário na emissora. Informações sigilosas sobre o assunto foram divulgadas pelo UOL nesta quinta-feira, 18 de maio, e mostram um futuro incerto para o apresentador.

O que vai acontecer com Faustão?

O colunista Lucas Pasin do UOL apurou que Faustão não apresentará mais o Faustão na Band a partir do dia 31 de maio de 2023. A informação ainda não foi confirmada pela emissora ou Fausto Silva, mas fontes do jornalista indicaram que o próprio apresentador anunciou sua saída do projeto para a diretoria do programa em uma reunião nesta quarta-feira, 17 de maio.

Faustão não está cotado para nenhum novo programa na emissora no momento e ainda não se sabe qual será o próximo passo dele. Ainda segundo Pasin, quem assumirá o programa de Fausto Silva será João Guilherme Silva, filho do apresentador e que já participa da atração, e a jornalista Anne Lottermann. Eles ficarão no ar até julho, quando o Faustão na Band substituído na faixa de horário por outro projeto do canal.

Audiência do programa Faustão na Band decepcionou

Quando Faustão anunciou sua saída da Globo, muito se perguntou entre o público se o famoso teria sua própria audiência que migraria junto para a Band, ou se a audiência do Domingão era na verdade da própria emissora. Com a estreia do comunicador em um programa diário noturno, as respostas não foram boas.

A estreia de Fausto Silva na emissora ficou na casa dos 8 pontos, mas naquela mesma semana, já contou com números mais baixos, como 6,1 pontos no segundo dia de programa, 5,6 no terceiro, 5 no quarto e 5,8 no programa que fechou a semana de estreia.

Depois, entre os meses seguintes de 2022 e 2023, o programa patinou algumas vezes na audiência. Recentemente, atração marcou o pior ibope até agora, apenas 2 pontos no dia 12 de maio, segundo dados do Kantar Ibope. Antes disso, em 21 de abril, o programa chegou aos 2,1 pontos na Grande São Paulo e marcou outro recorde negativo.

Em janeiro de 2023, a coluna de Guilherme Ravache no Notícias da TV parou que o programa de Faustão deu um prejuízo milionário para a Band. Os números exatos não foram divulgados, mas o jornalista relatou que o a produção do programa teve pedidos caros demais para a estrutura do canal, mas que acabaram atendidos pela emissora, que gastou mais do que deveria com o projeto.

Veja também - Salário Luciano Huck

Qual o patrimônio de Faustão?

O patrimônio de Faustão é estimado em 1,1 bilhão, segundo um levantamento do colunista Ricardo Feltrin, do UOL, em janeiro de 2023, com dados da Forbes e um especialista em investimentos de um banco privado, que preferiu ficar anônimo na matéria.

O colunista também divulgou pouco depois - em fevereiro - que o faturamento de Faustão na Band até então era estimado em R$ 3,5 milhões mensais, ao juntar salário, merchandising e seu percentual para participar de anúncios.

A carreira de Faustão começou no rádio, como locutor e depois repórter. Sua carreira na televisão começou na programação local da TV Gazeta e Record, no começo dos anos 80. Faustão só chegou a escala nacional em 1986, quando começou a trabalhar na Band e o programa Perdidos na Noite foi exibido em todo o país. Um ano depois, ele lançou na emissora o programa Safenados e Safadinhos.

Em 1989, Fausto Silva migrou para a TV Globo, canal que o consagrou na programação de domingo com o Domingão. Em 2021, após décadas no canal, ele anunciou sua saída do quadro de funcionários e partiu para a Band.

Leia também - Quem são os jurados do MasterChef 2023 da Band