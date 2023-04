Quem são os jurados do MasterChef 2023?

A bancada de jurados do MasterChef 2023 conta com novidades na nova temporada. O chef Henrique Fogaça não estará presente na nova edição com amadores e será substituído por Rodrigo Oliveira a partir de 2 de maio, data de estreia da competição.

Quem substituiu Fogaça no MasterChef 2023?

O chef Rodrigo Oliveira é o novo jurado do MasterChef 2023. Ele se junta a Helena Rizzo e Érick Jacquin na nova edição da disputa pelo troféu de melhor cozinheiro amador.

A participação do chef no programa da Band é temporária, já que Fogaça retornará ao programa após a pausa. Rodrigo é filho de pernambucanos, e é conhecido no ramo da gastronomia pelo preparo de pratos tradicionais da região Nordeste.

O paulista é dono do aclamado restaurante Mocotó, localizado em São Paulo, e se tornou referência no mercado gastronômico nos últimos anos. Aberto em 1973 pelo pai de Rodrigo, o local se tornou um refúgio na capital paulista para quem busca matar as saudades ou experimentar o tempero da comida típica nordestina. Ele também está à frente de outros dois estabelecimentos, o Balaio IMS e do Mocotó Café.

Rodrigo também é o responsável por criar o famoso aperitivo Dadinho de Tapioca, hoje servido em centenas de restaurantes pelo Brasil.

Helena Rizzo e Érick Jacquin já são velhos conhecidos dos fãs do MasterChef 2023. A gaúcha faz parte do time de jurados desde 2021, quando foi escolhida para substituir Paola Carosella, que deixou o programa permanentemente.

Jacquin faz parte do júri desde 2014, quando a primeira temporada da competição culinária foi ao ar. O chef também comanda o Pesadelo na Cozinha, programa que promove a reforma de restaurantes também produzido e exibido pela Band.

Porque chef Fogaça saiu do MasterChef?

Henrique Fogaça pediu afastamento do programa por motivos pessoais, conforme nota divulgada pela Band. O chef retornará posteriormente para fazer parte das novas temporadas MasterChef Profissionais e MasterChef+.

“O MasterChef é uma grande família e sou muito grato por fazer parte disso. Estou fazendo uma pausa em comum acordo com a emissora, pela qual tenho profundo respeito e liberdade para ser quem eu sou, mas logo, logo estarei de volta nas temporadas do MasterChef Profissionais e MasterChef+. Aos fãs que me acompanham, obrigado pelo carinho sempre e saibam que nos veremos em breve. Seja muito bem-vindo, chef Rodrigo Oliveira, a essa grande família’’, disse o chef.

Além do programa, Fogaça também é dono dos restaurantes Cão Véio e Sal Gastronomia, além de gerenciar outros estabelecimentos na capital paulista.

Quando estreia a nova temporada de MasterChef?

A nova temporada do Masterchef estreia em 2 de maio, terça-feira, às 22h30, horário de Brasília. A nova edição contará com 18 competidores em busca dos prêmios e do título de melhor cozinheiro amador do Brasil.

A edição promete novos desafios para os cozinheiros, incluindo novas caixas misteriosas, ingredientes exóticos e provas grandiosas. Os concorrentes ainda irão enfrentar o primeiro “Festival de Massa MasterChef”, no qual terão que criar uma nova massa do zero e o molho de tomate, que será avaliado por 100 italianos especialistas no assunto.

As provas também contam com grandes clássicos e sabores brasileiros, como a comida pantaneira, e também mundial, incluindo os sabores africanos.

O vencedor do MasterChef 2023 leva R$ 300 mil no cartão Pão de Açúcar e mais 300 mil pontos Stix para trocar por prêmios, além de um conjunto especial de panelas da marca Royal Prestige, uma viagem da Eisenbahn para conhecer a fábrica em Blumenau, um curso de sommelier de cerveja, um homebar completo da marca, um curso na Le Cordon Bleu, escola de gastronomia mais renomada do mundo, além do famoso troféu.