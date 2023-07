Faustão vai voltar? Fim do programa é adiado

Inicialmente previsto para terminar em 28 de julho, o programa Faustão na Band vai ser esticado. A emissora exibe nas próximas semanas reprises de edições antigas para preencher o horário antes da estreia da nova atração, "Melhor da Noite", que ainda não teve data de estreia divulgada. Faustão vai voltar apenas para uma homenagem no encerramento da atração.

Quando acaba o Faustão na Band?

O programa Faustão na Band será esticado ao menos até o final da primeira quinzena de agosto, conforme apurado pelo DCI. As gravações com João Guilherme e Anne Lottermann foram encerradas e o cenário já está sendo desmontado.

Até o encerramento, a emissora exibe reprises de programas antigos e alguns conteúdos inéditos, mas o Faustão ainda reaparece no palco no último episódio da temporada para receber uma homenagem. O apresentador de 73 anos, que não assinou contrato com nenhum outra emissora, vai receber uma despedida emocionante ao lado de toda sua família que compareceu aos estúdios para a gravação.

O famoso já declarou que pretende ficar longe da televisão durante um longo período e diminuir o ritmo - o apresentador foi de apresentar apenas o Domingão, na Globo, aos domingos, para um programa exibido de segunda a sexta.

Faustão na Band será substituído por "Melhor da Noite", sob o comando de Zeca Camargo e Glenda Kozlowski, que ainda não tem data de estreia certa. O programa será inteiramente ao vivo e vai ao ar de segunda a sexta, das 20h30 às 22h00.

A nova aposta da Band reunirá jornalismo, esporte e entretenimento em um só lugar. A emissora também divulgou que todas as emissoras da Band espalhadas pelo País estarão envolvidas no projeto como uma forma de trazer as identidades, os sotaques e as expressões culturais de cada região.

O programa também contará com uma plateia no estúdio e com a participação do público de casa através das redes sociais.

