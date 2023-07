Sem rancor: os bastidores da despedida de Faustão da Band

Depois de encerrar o contrato antecipadamente com a Band, Fausto Silva gravou o último programa do Faustão na Band que será exibido nas próximas semanas. Apesar do mau desempenho da atração durante o período em que esteve no ar, o clima na despedida foi de bastante comoção.

Quando acaba o Faustão na Band?

Para quem esperava um climão após o anúncio da saída antecipada de Fausto depois de apenas um ano e meio na emissora e notícias de que o programa teria causado um prejuízo milionário, o clima na despedida do famoso foi de emoção, conforme apurado pelo DCI.

Fausto gravou um programa de despedida para o Faustão na Band, que será encerrado entre o final de julho e a primeira quinzena de agosto. Além do filho João Guilherme e da jornalista Anne Lottermann, que estão no comando desde o anúncio do desligamento do apresentador, a última edição do programa também contará com convidados especiais, incluindo a família do apresentador. A despedida causou lágrimas nas pessoas que estavam presentes, que marca o fim de uma era na TV brasileira.

Com o encerramento do trabalho na Band, é possível que o apresentador de 73 anos fique longe da televisão depois de mais de três décadas à frente de programas de auditório. Até agora, não há indícios de que o apresentador tenha fechado contrato com alguma outra emissora.

Faustão parou de gravar em 31 de maio. Nas últimas semanas, apenas João e Lottermann compareceram aos estúdios para apresentar os programas inéditos, que estão sendo exibidos neste mês.

A data do encerramento do Faustão na Band ainda será divulgada pela emissora. A partir de agosto, a atração será substituída por um novo programa apresentado por Zeca Camargo e Glenda Kozlowski, chamado "Melhor da Noite". O projeto vai ao ar de segunda a sexta, às 20h30 (horário de Brasília), ao vivo, e reunirá jornalismo, esporte e entretenimento em um só lugar.

