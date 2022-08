Filme da Tela Quente hoje (08/08): Globo exibe Capitã Marvel

Sucesso do cinema será exibido após Pantanal

O filme da Tela Quente hoje, 8, vai agradar os fãs de super-heróis. A Globo exibe Capitã Marvel, longa-metragem de 2019 protagonizado por Brie Larson, Samuel L. Jackson, Gemma Chan e Jude Law, que vai ao ar logo após a novela Pantanal.

Qual o filme da Tela Quente hoje na Globo?

O filme da Filme da Tela Quente hoje é Capitã Marvel. O longa-metragem será exibido às 22h15, horário de Brasília, e segue até 00h15, totalizando duas horas de duração.

A história gira em torno da protagonista Capitã Marvel, heroína parte do exército de elite dos Kree, uma raça alienígena. Ao encontrar-se no meio de uma batalha entre seu povo e os Skrulls, ela tenta impedir uma invasão de larga escala na Terra.

No meio da missão, ela começa a ter memórias recorrentes de uma outra vida, como Carol Danvers, agente da Força Aérea norte-americana. A capitã contará com a ajuda de Nick Fury para descobrir os segredos de seu passado e pôr um fim ao conflito intergalático com os Skrulls.

Quem quiser assistir ao filme da Tela Quente hoje só precisa sintonizar na Globo no horário indicado. Há também a opção do Globoplay, que disponibiliza o sinal gratuitamente mediante cadastro – só é necessário inserir os dados pessoais na plataforma e fazer o login. Depois, clique em ‘Agora na TV’.

O Globoplay também está disponível para smartphones e pode ser encontrado para download na Apple Store e Play Store.

Quais são os poderes de Capitã Marvel?

A Capitã Marvel é uma das personagens mais poderosas dos quadrinhos e cinema. Nem todas as habilidades presentes nos desenhos aparecem no longa-metragem, mas os fãs da super-heroína puderem assistir grande parte dos poderes no filme lançado em 2019.

Segundo o Legião de Heróis, a Capitã Marvel possui absorção e manipulação de energia, voo e supervelocidade, força, resistência e durabilidade sobre-humanas.

A absorção e manipulação de energia é o principal poder da Capitã Marvel. Isso faz com que ela fique ainda mais poderosa e suas demais habilidades funcionam com maior intensidade. Essa absorção também faz com que ela não precise comer ou se hidratar, pois a energia a mantém viva.

A Capitã Marvel consegue voar em alta velocidade, ainda maior do que a dos outros super-heróis. Em sua forma normal, pode atingir até três vezes a velocidade do som, além de viajar por grandes distâncias no espaço sem se cansar.

Já sua força, resistência e durabilidade sobre-humanas faz com que ela se recupere de ataques e ferimentos, seja imune a toxinas e contaminantes alienígenas e seu matabolismo ajuda para que ela envelheça bem devagar.

Sessão da Tarde da semana

Além da Tela Quente, a Globo exibe mais cinco filmes ao longo da semana na Sessão da Tarde.

Segunda-feira, 8 de agosto: Meu Malvado Favorito 2 (2013). Horário: 15h30.

Terça-feira, 9 de agosto: Sob O Sol Da Toscana (2003). Horário: 15h30.

Quarta-feira, 10 de agosto: A Sogra (2005). Horário: 15h30.

Quinta-feira, 11 de agosto: Questão De Tempo (2013). Horário: 15h30.

Sexta-feira, 12 de agosto – Meu Pai, Meu Herói (2013). Horário: 15h30.

A emissora não tem exibido mais O Corujão, sessão de filmes que iam ao ar durante as madrugadas. Agora, a grade da noite começa com a reapresentação dos capítulos da novela Cara e Coragem, às 01h45, horário de Brasília, seguida da reprise da primeira temporada do Vai Que Cola, programa humorístico do Multishow.

Será apenas na sexta-feira que o Corujão retornará, com a exibição do longa-metragem Só Se Vive Uma Vez (2019), às 03h05, horário de Brasília.