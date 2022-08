Sessão da Tarde desta semana: filmes entre 8 e 12 de agosto

Meu Malvado Favorito 2 (2013), Sob O Sol Da Toscana (2003) e A Sogra (2005) são alguns dos filmes que serão exibidos na Sessão da Tarde desta semana. Os longa-metragens svão ao ar logo após a edição especial de O Cravo e a Rosa na Globo.

Segunda-feira, 8 de agosto – Meu Malvado Favorito 2 vai ao ar na Sessão da Tarde desta semana

A sequência de Meu Malvado Favorito mostra Gru deixando a vida de vilão e se dedicando às filhas. Mas ele não terá paz tão cedo, já que a Liga Antivilões o designa para a missão de combater um poderoso criminoso ao lado da agente Lucy.

Título Original: Despicable Me 2

Elenco: Benjamin Bratt, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove, Russell Brand, Steve Carell

Direção: Chris Renaud, Pierre Coffin

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Terça-feira, 9 de agosto – Sob O Sol Da Toscana (2003)

Terça-feira é a vez de Sob O Sol Da Toscana ir ao ar na Sessão da Tarde desta semana. A escritora Frances descobre que está sendo traída pelo marido e decide abandonar sua vida para passar um temporada na Itália. Ela compra uma propriedade no país europeu e acaba conhecendo alguém que vai mudar a sua história.

Título Original: Under The Tuscan Sun

Elenco: Lindsay Duncan, Raoul Bova, Sandra Oh, Vincent Riotta

Direção: Audrey Wells

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Quarta-feira, 10 de agosto – A Sogra vai ao ar na Sessão da Tarde desta semana

Na comédia A Sogra, Charlotte Cantilini finalmente se apaixona por Kevin Fields depois de passar anos procurando seu príncipe encantado. Mas ela ainda terá que enfrentar a mãe dele, Viola, que foi recentemente demitida do cargo de âncora de um jornal de rede nacional. A matriarca teme perder seu filho, assim como perdeu o emprego, e decide atrapalhar ao máximo os planos do casal.

Título Original: Monster-in-Law

Elenco: Jennifer Lopez, Michael Vartan, Jane Fonda, Wanda Skyes

Direção: Robert Luketic

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília, depois de O Cravo e a Rosa

Quinta-feira, 11 de agosto – Questão De Tempo (2013)

Em Questão de Tempo, o protagonista Tim completa 21 anos e ganha um presente especial: ele descobre que pode viajar no tempo e mudar o passado. Ele usa seu poder para conseguir uma namorada e salvar seu amigo de um desastre profissional, mas suas ações começam a trazer consequências inesperadas para sua vida.

Título Original: About Time

Elenco: Bill Nighy; Domhnall Gleeson; Lydia Wilson; Margot Robbie; Rachel Mcadams; Richard Cordery; Tom Hollander

Direção: Richard Curtis

Nacionalidade: Inglesa

Horário: 15h30, horário de Brasília

Sexta-feira, 12 de agosto – Meu Pai, Meu Herói (2013) vai ao ar na Sessão da Tarde desta semana

A Sessão da Tarde começa a entrar no clima de Dia dos Pais na sexta-feira, com a exibição de Meu Pai, Meu Herói. Um jovem chamado Julien que vive em uma cadeira de rodas consegue convencer o pai a competirem numa das provas mais difíceis de triathlon, que ajuda a reconstruir a relação de ambos.

Título Original: De toutes nos forces

Elenco: Jacques Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien Héraud, Sophie de Fürs, Pablo Pauly, Xavier Mathieu, Christelle Cornil

Direção: Nils Tavernier

Nacionalidade: Francesa e belga

Horário: 15h30, horário de Brasília

Tela Quente da semana – Capitã Marvel

Além da Sessão da Tarde desta semana, a Globo também exibe mais um filme na segunda-feira, 8, logo após a novela Pantanal, na Tela Quente. Capitã Marvel (2019) é o filme escolhido da vez.

A protagonista está no meio de uma batalha entre seu povo e os Skrulls e tenta impedir uma invasão de larga escala na Terra, quando começa a tem memórias recorrentes de uma outra vida, como Carol Danvers. Ela conta com a ajuda de Nick Fury para descobrir os segredos de seu passado e pôr um fim ao conflito intergalático com os Skrulls.

Título Original: Captain Marvel

Elenco: Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Clark Gregg, Brie Larson

Direção: Anna Boden;Ryan Fleck

Nacionalidade: Australiana

Horário: 22h15, horário de Brasília