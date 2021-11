Filme Marighella 2021: onde assistir o longa de Wagner Moura

Depois de dois anos de atraso no lançamento, Marighella, longa dirigido por Wagner Moura, estreou nos cinemas. Desde 4 de novembro, a obra pode ser assistida em salas de todo o país. Abaixo, veja sobre o que é e onde assistir o filme Marighella 2021 em São Paulo.

Onde assistir o filme Marighella 2021?

O filme Marighella pode ser assistido nos cinemas. O longa ainda não foi disponibilizado em streamings – como a Netflix.

Em São Paulo, o longa já está disponível em várias salas de cinema. No Cinemark, os preços variam entre R$26,00 e R$45,00, a depender da modalidade de ingresso, dia e horário. No PlayArte, os ingressos podem ser adquiridos com preços entre R$41,00 e $23,00.

O filme também pode ser assistido no Petra Belas Artes, entre R$ 34,00 e R$17,00. Já no Espaço Itaú de Cinemas, os ingressos custam entre R$38,00 e R$19,00.

Para consultar os horários, é necessário acessar o site de cada um dos cinemas.

Sobre o que é o filme Marighella?

Marighella é um filme biográfico que acompanha a história de Carlos Marighella, um político, escritor e guerrilheiro contra a ditadura militar no Brasil.

O filme foi baseado na biografia escrita Mario Magalhães e tem como ponto de partida o ano de 1969. Marighella é interpretado por Seu Jorge e traz a figura como líder de um grupo de jovens guerrilheiros dispostos a reagir contra a censura e repressão existente naquele período.

O espectador acompanha os últimos cinco anos de vida de Marighella até sua violenta morte em 1969, em uma emboscada planejada pelo DOPS (Departamento de Ordem Política e Social).

Antes mesmo de ser lançado, a obra dirigida por Moura passou por algumas polêmicas. Em entrevista ao UOL, o diretor afirmou ter certeza que o adiamento do filme aconteceu por questões políticas. Meses antes da estreia que estava marcada para 2018, a Agência Nacional do Cinema (Ancine) negou os pedidos da produção para o lançamento do longa no país, além de ter negado um pedido de reembolso de mais de R$ 1 milhão feito pela produtora e recusado o adiantamento de verba para a comercialização do filme no Brasil. A classe artística acusou a Ancine e o governo de tentar censurar o filme.

Assista ao trailer do filme.

