Um Lugar ao Sol horário: que horas começa e como assistir online

Na segunda-feira, 8 de novembro, estreia a nova novela da Globo, Um Lugar ao Sol. Escrita por Lícia Manzo, a trama marca o retorno das histórias inéditas ao horário nobre da emissora, que nos últimos meses exibiu reprises de folhetins antigos devido à pandemia de Covid-19. Abaixo, veja o horário e como assistir Um Lugar ao Sol.

Qual o horário de Um Lugar ao Sol e como assistir?

Um Lugar ao Sol será exibida a partir de segunda-feira, às 21h30, horário de Brasília, na Globo.

A novela será exibida de segunda a sábado na emissora. O meio mais tradicional para assistir é sintonizar na Globo no horário indicado. Mas, há também outras formas de acompanhar a novela.

Quem estiver longe da TV pode ter acesso ao sinal ao vivo do canal por meio do GloboPlay. Basta realizar o cadastro gratuitamente para assistir a emissora por smartphones, tablets, computadores e outros dispositivos móveis.

Após a exibição na TV, os capítulos ficarão salvos no GloboPlay. Porém, eles serão exclusivos para assinantes. Para o público que quiser acompanhar a novela em outros horários, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma – 0 mais acessível tem o custo de R$22,90 por mês.

Leia também: Um Lugar ao Sol é reprise?

Quem são os personagens principais da novela?

Em Um Lugar ao Sol, os protagonistas são interpretados por Cauã Reymond. O ator vive Christian e Renato, irmãos gêmeos que foram separados na maternidade, mas terão seus destinos cruzados.

As outras duas personagens de destaque são Bárbara (Alinne Moraes) e Lara (Andreia Horta) – uma vilã e uma mocinha. Bárbara é noiva de Renato e adora se aproveitar do dinheiro do rapaz. Quando ele morre, ela propõe que Christian assuma o lugar do irmão para que eles possam continuar desfrutando do dinheiro da família. Lara é namorada de Christian e acredita que ele está morto, já que o rapaz some para assumir outra identidade.

Outros personagens importantes são Noca, a avó de Lara, vivida por Marieta Severo. Ravi (Juan Paiva), melhor amigo de Christian e que o ajuda a encontrar o irmão, e Mateus (Danton Mello), ex-namorado de Lara.

A novela ainda conta com nomes como Regina Braga, Denise Fraga, José de Abreu, Eduardo Moscovis, entre outros.

Assista o vídeo com spoiler da nova novela das 9