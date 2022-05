Filmes Sessão da Tarde: programação entre 16 e 20 de maio

Os filmes da Sessão da Tarde são exibidos logo após O Cravo e a Rosa na Globo. A semana começa com a animação Meu Malvado Favorito (2010), Casamento Grego 2 (2016) e mais. Veja a programação completa e os horários dos longa-metragens.

Segunda-feira, 16 de maio – Meu Malvado Favorito – Filmes Sessão da Tarde

A semana começa com a exibição de Meu Malvado Favorito (2010). A animação conta a história de Gru, um vilão que conta com a ajuda de seus minions para roubar a lua e se tornar famoso. Quando Gru vê a possibilidade de seu plano dar certo através de três irmãs, ele decide adotá-las, mas acaba sendo influenciado por elas.

Título Original: Despicable Me

Elenco: Miranda Cosgrove, Dana Gaier, Elsie Fisher, Julie Andrews, Jason Segel, Steve Carell

Dubladores: Ana Elena Bittencourt; Bruna Laynes; Jane Kelly; Leandro Hassum; Marcius Melhem; Pamela Rodrigues

Direção: Chris Renaud;Pierre Coffin

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

Terça-feira, 17 de maio – Casamento Grego 2

Em Casamento Grego 2 (2016), Toula e Ian seguem juntos, mas agora precisam lidar com a rebeldia da filha adolescente. Os Portokalos vão se reunir mais uma vez para mais um grande casamento grego quando descobrem que uma união da família nunca foi oficializada pela religião.

Título Original: My Big Fat Greek Wedding 2

Elenco: John Corbett; Joey Fatone; Lainie Kazan; Nia Vardalos

Direção: Kirk Jones

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

Quarta-feira, 18 de maio – Megan Leavey

O longa metragem Megan Leavey (2017) conta a história de uma agente da marinha americana especialista em treinamento de cães para detectar bombas. Quando vai para uma missão no Iraque, forma uma grande parceria com o cão Rex. No entanto, ela acaba ferida no confronto e precisa se afastar. No entanto, ela descobre que Rex irá sofrer uma eutanásia e tenta reverter a situação para adotar o chachorro.

Título Original: Megan Leavey

Elenco: Bradley Whitford; Common; Edie Falco; Kate Mara; Ramon Rodriguez; Tom Felton

Direção: Gabriela Cowperthwaite

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

Quinta-feira, 19 de maio – Um Tio Quase Perfeito 2 – Filmes Sessão da Tarde

Um Tio Quase Perfeito 2 (2021) é um longa-metragem brasileiro que conta a história de Tony, um homem que consegue por fim à fama de trambiqueiro e ganha o coração dos sobrinhos. No entanto, o novo namorado de sua irmã conquista o coração do trio, o que deixa Tony enciumado.

Título Original: Um Tio Quase Perfeito 2

Elenco: Danton Mello, Letícia Isnard, Marcus Majella, João Barreto, Sofia Barros

Direção: Pedro Antônio Paes

Nacionalidade: Brasileira

Horário: 15h30

Sexta-feira, 20 de maio – Incontrolável – Filmes Sessão da Tarde

A semana termina com a exibição do filme Incontrolável (2010). Um trem carregado de produtos químicos tóxicos fica fora de controle e um acidente poderia destruir uma cidade, causando um desastre ambiental. Para tentar evitar um desastre, um maquinista veterano e um jovem condutor arriscam suas vidas para tentar para o treem desgovernado.

Título Original: Unstoppable

Elenco: Chris Pine, Rosario Dawson, Ethan Suplee, Kevin Dunn, Kevin Corrigan

Direção: Tony Scott

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

Todos os filmes são exibidos no canal aberto da TV Globo. Também é possível ter acesso ao sinal gratuitamente na aba ‘Agora na TV’ no Globoplay.

