Veja 8 dicas de filmes e séries para aprender mais sobre política

Com as eleições chegando, um assunto que vem chamando atenção é a política. Porém, esse conceito pode ser complexo e ter muitas variáveis, existem maneiras fáceis para se entender mais sobre o assunto. Por isso, separamos uma lista com oito filmes e séries sobre política para você aprender de forma descontraída.

118 dias – Filmes sobre política

Essa é uma opção para entender a trama politica que cerca os Estados Unidos e Oriente Médio, especialmente o Irã. O filme conta a história de um jornalista iraniano radicado na Inglaterra que, em 2009, foi designado para cobrir as eleições do país e acabou sendo acusado de espionagem e manter comunicação com a CIA. Contudo, mesmo sem provas, o personagem foi preso e torturado pela polícia iraniana, passando 118 dias em cativeiro.

A onda (Die Welle)

O filme alemão é quase um clássico na hora de falar sobre regimes nazistas. O longa conta a história de um professor que conduz um projeto do ensino médio que tem uma semana para explicar para os alunos a realidade e as implicações de um regime fascista.

Contudo, o exercício foge do controle e os alunos começaram a criar um novo regime, que se assemelha ao nazismo de Hitler. O filme mostra, portanto, como pode ser possível implementar um governo totalitário mesmo nos dias de hoje.

Barry

O documentário da Netflix foca na trajetória politica do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O longa joga luz na juventude de Obama, quando ele começa a formar sua identidade ao lidar com racismo e diferenças culturais em meio à vida universitária em Nova York. Por isso, é uma opção para entender a política americana. Está disponível na plataforma Netflix.

Democracia em vertigem – Filmes sobre política

O documentário politico de 2019 retrata o momento em o Brasil passava. O longa passa pelos bastidores do impeachement da ex-presidenta Dilma Roussef, o julgamento de Lula. Além da eleição de Jair Bolsonaro e o cenário da crise politica e econômica que o país vem passando. Por isso, é uma boa obra para entender partes da politica nacional. A produção é do Netflix e está disponível na mesma plataforma.

Entreatos

O filme brasileiro mostra o cenário da campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002. Dirigido por João Moreira Salles, o documentário tem material inédito, produzido na casa do candidato, bastidores de programas de tevê, aviões e outros locais. É uma boa opção para entender sobre a politica do Brasil, além dos caminhos que levaram o Partido dos Trabalhadores a governar o país por 14 anos.

Jogos de poder

Com Tom Hanks e Julia Roberts no elenco, o longa conta a história real do congressista texano, Charles Wilson, conhecido como um dos responsáveis pela retirada dos soviéticos do Afeganistão. O filme retrata, portanto, o início da intervenção política dos Estados Unidos no Afeganistão, no início dos anos 1980. É uma opção também para entender os conflitos políticos entre ocidente e oriente.

Olga – Filmes sobre política

Olga é uma obra para quem gosta de politica e história. O longa nacional conta a história de Olga Benário, mulher do líder comunista Luís Carlos Prestes, um dos maiores inimigos do então presidente Getúlio Vargas. O filme narra todo seu sofrimento e perseguição. Até o momento que em foi deportada para Alemanha e acabou assassinada em um campo de concentração.

O mecanismo

Essa é série que trata sobre a politica nacional e os escândalos de corrupção no governo. Dirigida por Elena Soarez e José Padilha, conta a história de uma investigação, inspirada em acontecimentos reais, sobre suspeitas de corrupção de estatais e empresas de petróleo no Brasil. Além disso, é uma ideia para quem quer entender mais sobre a corrupção envolvida nos governos nacionais. A produção está disponível no Netflix.

