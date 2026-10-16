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Flávio Bolsonaro almoçou na Globo hoje antes de entrevista e web critica

Candidato participa de sabatina ainda hoje

Escrito por Anny Malagolini
Flávio Bolsonaro almoçou na Globo Foto: Globo
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O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, almoçou com integrantes da cúpula do Grupo Globo nesta sexta-feira (16), horas antes de participar da sabatina do Jornal Nacional. A reunião aconteceu na sede da emissora, no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro, e provocou questionamentos nas redes sociais sobre a imparcialidade da empresa durante a cobertura das eleições de 2026.

O encontro reuniu João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, e Paulo Tonet, vice-presidente de Relações Institucionais. Flávio estava acompanhado do senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador-geral de sua campanha presidencial, e de um assessor de imprensa.

A informação foi divulgada inicialmente pelo colunista Igor Gadelha, do Metrópoles. Posteriormente, a emissora confirmou a visita e afirmou que a reunião teve caráter institucional, sem a participação de representantes da área de Jornalismo.

A repercussão aumentou porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário de Flávio na disputa presidencial, havia participado da sabatina do Jornal Nacional na quinta-feira (15), mas não teve um encontro semelhante com os executivos antes da entrevista, segundo informações divulgadas pela imprensa.

O que a Globo disse sobre o almoço com Flávio Bolsonaro?

Após a divulgação do encontro, a TV Globo enviou uma nota à imprensa para explicar a visita do candidato à sede da empresa. A emissora afirmou que Flávio foi recebido por dois executivos e ressaltou que nenhum representante da liderança do Jornalismo participou da reunião.

A empresa também argumentou que visitas institucionais fazem parte da rotina de executivos de empresas de comunicação e que encontros de cortesia com candidatos a cargos eletivos são usuais.

Leia a nota da Globo na íntegra:

“O candidato à presidência da República do PL, Flavio Bolsonaro, fez hoje uma visita institucional à sede da Globo, no Rio de Janeiro, e foi recebido pelo presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, e pelo vice-presidente de Relações Institucionais, Paulo Tonet. O encontro não contou com a presença de lideranças do Jornalismo. Pedidos de visitas institucionais são parte da rotina de todos os executivos de empresas de mídia, sendo usual que candidatos a cargos eletivos façam encontros de cortesia.”

O almoço também repercutiu entre profissionais ligados à própria Globo. O ator e humorista Paulo Vieira usou o X, antigo Twitter, para comentar a situação e relatar uma restrição que teria enfrentado nos bastidores da entrevista de Lula.

“Só uma curiosidade: Eu fui proibido de ir no camarim do Lula durante a sabatina ‘pra não levantar dúvidas sobre a imparcialidade’”, escreveu o artista na publicação.

O comentário trouxe a discussão sobre a isenção da emissora para o centro do debate nas redes sociais. Vieira relacionou a restrição que afirma ter recebido durante a sabatina de Lula à preocupação em evitar questionamentos sobre a imparcialidade da cobertura.

O relato, porém, não esclarece quem tomou a decisão nem em quais circunstâncias ela ocorreu. Até o momento, não há esclarecimento adicional da Globo sobre a situação específica mencionada pelo ator.

A publicação passou a circular em meio à repercussão do almoço de Flávio com os executivos, alimentando questionamentos sobre a diferença entre os procedimentos adotados antes das entrevistas dos dois candidatos.

Campanha de Lula questiona encontro com a cúpula da Globo

A reunião também provocou reação de integrantes da campanha petista. Segundo informações publicadas pela coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, criticou a decisão de receber Flávio para um almoço no mesmo dia em que o senador seria entrevistado pela emissora.

A avaliação da campanha de Lula é que a coincidência entre os dois compromissos pode gerar dúvidas sobre a imparcialidade da cobertura eleitoral. O questionamento envolve o fato de Flávio ter sido recebido pelos principais executivos do grupo poucas horas antes de sua entrevista, enquanto Lula participou da sabatina na noite anterior sem uma agenda semelhante.

A Globo, por sua vez, defendeu o caráter institucional da visita. A empresa afirmou que encontros de cortesia com candidatos fazem parte da rotina de seus executivos e destacou que os responsáveis pelo Jornalismo não participaram do almoço.

A realização da reunião, por si só, não comprova favorecimento editorial. A discussão se concentra na conveniência do encontro no mesmo dia da entrevista e na percepção de isenção durante a cobertura das eleições.

Que horas será a sabatina de Flávio Bolsonaro no Jornal Nacional?

A sabatina de Flávio Bolsonaro está prevista para a noite desta sexta-feira (16), no Jornal Nacional. A entrevista faz parte da cobertura das eleições presidenciais de 2026 e ocorre após a participação de Lula no telejornal, na quinta-feira (15).

As entrevistas com os candidatos são uma oportunidade para questionar propostas, decisões políticas e temas de interesse nacional. A participação de Flávio ocorre em meio à disputa eleitoral e à mobilização das campanhas para conquistar o apoio dos eleitores.

Com o almoço e a declaração de Paulo Vieira no centro da repercussão, a discussão sobre a relação institucional entre a Globo e os presidenciáveis passou a integrar o noticiário político desta sexta-feira.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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