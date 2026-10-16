Flávio Bolsonaro hoje na Globo: assistir transmissão ao vivo da entrevista

Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, será entrevistado pela TV Globo nesta sexta-feira (16), na rodada de sabatinas com os presidenciáveis que disputam o segundo turno das eleições de 2026. A conversa será exibida ao vivo a partir das 21h15, após o Jornal Nacional, com apresentação da jornalista Renata Lo Prete.

Como assistir à entrevista de Flávio Bolsonaro ao vivo?

A sabatina poderá ser acompanhada pela televisão e pela internet. A entrevista está prevista para começar às 21h15, no horário de Brasília.

TV Globo: transmissão ao vivo após o Jornal Nacional.

GloboNews: exibição simultânea da entrevista.

g1: acompanhamento ao vivo pelo portal de notícias.

Globoplay: a íntegra ficará disponível após a transmissão.

A jornalista Renata Lo Prete será responsável por conduzir a sabatina. O encontro faz parte da série de entrevistas organizadas pela emissora com os dois candidatos que avançaram para o segundo turno. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa a reeleição, participou da entrevista na quinta-feira (15), também após o Jornal Nacional. A ordem das sabatinas foi definida por sorteio entre representantes das campanhas.

Depois das entrevistas individuais, os candidatos têm um novo compromisso na televisão. Lula e Flávio Bolsonaro estão previstos para se enfrentar no debate promovido pela TV Bandeirantes neste domingo (18), às 20h.