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Flávio Bolsonaro hoje na Globo: assistir transmissão ao vivo da entrevista

Escrito por Anny Malagolini
Flávio Bolsonaro hoje na Globo Foto: TV Globo
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Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, será entrevistado pela TV Globo nesta sexta-feira (16), na rodada de sabatinas com os presidenciáveis que disputam o segundo turno das eleições de 2026. A conversa será exibida ao vivo a partir das 21h15, após o Jornal Nacional, com apresentação da jornalista Renata Lo Prete.

Como assistir à entrevista de Flávio Bolsonaro ao vivo?

A sabatina poderá ser acompanhada pela televisão e pela internet. A entrevista está prevista para começar às 21h15, no horário de Brasília.

  • TV Globo: transmissão ao vivo após o Jornal Nacional.
  • GloboNews: exibição simultânea da entrevista.
  • g1: acompanhamento ao vivo pelo portal de notícias.
  • Globoplay: a íntegra ficará disponível após a transmissão.

A jornalista Renata Lo Prete será responsável por conduzir a sabatina. O encontro faz parte da série de entrevistas organizadas pela emissora com os dois candidatos que avançaram para o segundo turno. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa a reeleição, participou da entrevista na quinta-feira (15), também após o Jornal Nacional. A ordem das sabatinas foi definida por sorteio entre representantes das campanhas.

Depois das entrevistas individuais, os candidatos têm um novo compromisso na televisão. Lula e Flávio Bolsonaro estão previstos para se enfrentar no debate promovido pela TV Bandeirantes neste domingo (18), às 20h.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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