Friends, Gossip Girl e Um Maluco no pedaço saem da Netflix em 2021

Corre para maratonar antes que seja tarde demais. É isso mesmo pessoal, se você está se perguntando o porquê disso, a gente conta. A Netflix resolveu jogar um balde água fria nos fãs das séries Friends, Um Maluco no Pedaço e Gossip Girl, e anunciou que elas não estarão mais no catálogo em 2021.

Por que Friends vai sair do catálogo da Netflix?

O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (23), através do perfil oficial do serviço de streaming da Netflix no Twitter. Na mensagem, a empresa anuncia que as séries de sucesso Um Maluco no Pedaço, Gossip Girl e Friends, deixaram o catálogo do serviço até 31 de dezembro, ou seja, nada de séries nostálgicas em 2021. Vale ressaltar, que em novembro houve uma repercussão sobre uma das séries está fora do catálogo, mas na época, a Netflix resolveu não se pronunciar.

“Obrigada por todas as risadas, fofocas e cafés. Eu tentei, gente. Mas só temos até o dia 31 de dezembro para rever Um Maluco no Pedaço, Gossip Girl e Friends”, escreveu o perfil no Twitter.

O motivo maior, é que essas três séries pertencem à WarnerMedia, que lançou o HBO Max este ano. Friends e Um Maluco no Pedaço já integram o catálogo deste serviço de streaming. Gossip Girl será a próxima, após sair do catálogo da Netflix nos EUA em 31 de dezembro de 2020.

Repercussão na web

Nas redes sociais, os fãs não aceitaram muito bem a notícia da saída das séries do catálogo do serviço de streaming. Teve alguns que até compreenderam a decisão. “Tudo bem Netflix, mesmo assim obrigado por me apresentar friends”, escreveu. Mas, outros não quiseram nem saber e partiram para ofensas. “Eu quero q vc va se fu*** te desejo o pior fim de ano do mundo Netflix sua coco pq vc faz essas coisas cmg bora quero explicações, amo vc”, escreveu outro.

O perfil, sempre com as respostas na ponta da língua, ou melhor, na ponta do teclado, respondeu de forma divertida. “O ciclo do relacionamento abusivo bem aqui na minha frente”.

O que chega na Netflix em 2021?

Em 2021 a Netflix já prepara muitas novidades no seu catálogo de serviços. Logo no primeiro mês, terão as novas temporadas de Cobra Kai e Pose, disponível para quem quiser maratonar a vontade. Terá também as temporadas de Dawson’s Creek e diversos filmes originais saindo do forno. Inclusive, o filme Pai Em Dobro, produção com Maísa. Além de Escavação, com Ralph Fiennes e Carey Mulligan.

Confira a lista completa de Janeiro de 2020.

Cobra Kai: Temporada 3

50M2

Amizade Dolorida: Temporada 2

The Netflix Afterparty

Full Out 2: You Got This!

Apenas o Começo

Pose: Temporada 2

A Rainha do Sul: Temporada 4

Headspace – Meditação Guiada

Da Decoração ao Makeover: Temporada 2

Monarca: Temporada 2

Power Rangers: Morfagem Feroz

Ninjago: Mestres do Spinjitzu- Temporadas 4-9

LEGO Jurassic World – A Fuga do Indominous Rex Lego DC Comics Super Heroes Batman: Asediado

Duelo no Asfalto

LEGO Ninjago: A Série: Temporadas 1-2

Mandou Bem – México: Temporada 3

A História do Palavrão

A Casa Mágica da Gabby

Ratones Paranoicos: Por Trás das Câmeras

Tony Parker – Entre os Maiores

Vida Após a Morte

Pieces of a Woman

Lixo Extraordinário

Por Dentro Das Prisões Mais Severas do Mundo: Temporada 5

Lupin

Memórias de Idhún: Temporada 2

Crack: Cocaína, Corrupção e Conspiração

Night Stalker: Tortura e Terror: Minissérie

As Aventuras de Poliana

Pai Em Dobro

Zona de Combate

(Des)encanto: Parte 3

Bling Empire

Dawson’s Creek: Temporadas 1-6

Carmen Sandiego: Temporada 4

Kuroko no Basket

Jumanji: Bem-vindo à Selva

Mãe Só Tem Duas

O Arsenal dos Espiões

Dix Pour Cent: Temporada 4

Amor Casamento e Divórcio

Expresso do Amanhã: Temporada 2

Brooklyn Saints: Paixão pelo Esporte

A Escavação

Em busca de ‘Ohana

Abaixo de Zero