Globo demite diretor após conversas com Vorcaro revelarem pedidos por capas de revistas

O Grupo Globo anunciou nesta quinta-feira, dia15, o desligamento de Frederic Kachar, que ocupava o cargo de diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio. A decisão foi tomada após a empresa ter acesso a mensagens trocadas entre o executivo e Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, que vieram à tona em uma investigação da Polícia Federal.

Mensagens mostram pedidos de Vorcaro a diretor

Em uma das conversas, Vorcaro pediu ajuda ao executivo para conseguir espaço de destaque para Martha Graeff na Vogue. O banqueiro queria promover a influenciadora e a marca de suplementos que ela havia lançado em Miami.

Kachar explicou que uma capa da publicação dependia de um processo mais demorado, mas se comprometeu a buscar alternativas em outros títulos do grupo. Ele mencionou a possibilidade de destaque na Marie Claire e na revista Ela, além de afirmar que levaria o assunto à equipe editorial da Vogue.

Três dias depois, as três publicações divulgaram reportagens sobre a Happy Aging, empresa de suplementos de Graeff. Vorcaro agradeceu pelo resultado, embora tenha demonstrado insatisfação com um trecho da matéria publicada pela Marie Claire.

Em uma mensagem posterior, Kachar voltou a tratar da possibilidade de uma capa para a influenciadora. Segundo ele, seria necessário um novo acontecimento que justificasse a publicação. Os diálogos também expuseram tratativas comerciais envolvendo o Banco Master e eventos ligados à Editora Globo.

Segundo as informações divulgadas pelo UOL, a instituição financeira patrocinou o Baile da Vogue de 2024 com R$ 825 mil. No Carnaval de 2023, o banco destinou R$ 1,6 milhão ao camarote da editora.

As mensagens indicam que, em 2025, quando os problemas do Master começaram a ganhar visibilidade, Kachar retirou o nome do banco de propostas comerciais relacionadas aos eventos. Em seu lugar, apareceram duas marcas associadas a Vorcaro: Desinchá e Happy Aging.

O executivo também mencionou valores de R$ 500 mil para a Vogue e R$ 800 mil para o camarote. Em outra conversa, pediu a ajuda do banqueiro para liberar a utilização de um novo contrato publicitário, afirmando que havia um plano comercial robusto previsto para outubro.

Outro trecho das mensagens trata de encontros que Vorcaro e seus interlocutores identificavam pela expressão “guerra na Ucrânia”. Kachar utilizou o termo em conversas com o banqueiro e demonstrou interesse em participar de alguns desses encontros.

Em uma das ocasiões, Vorcaro perguntou se o executivo gostaria de comparecer a uma festa. Kachar respondeu que não poderia ir naquela data, mas perguntou sobre a possibilidade de participar de um encontro na semana seguinte.

As conversas também mencionam um convite para um camarote durante o show da cantora Madonna, em que Vorcaro poderia acompanhar a apresentação ao lado de integrantes da cúpula da Globo. O banqueiro informou que estaria fora do país, mas comentou que haveria uma festa naquele dia. Kachar respondeu que, daquela vez, participaria.

Apesar das negociações comerciais e dos pedidos relacionados à influenciadora, as mensagens também registram momentos em que o executivo defendeu o trabalho jornalístico dos veículos do grupo, como aconteceu em abril de 2024, Vorcaro reclamou de uma publicação da colunista Malu Gaspar, relacionada a um fórum realizado em Londres, e ameaçou cancelar um evento com o Valor. Kachar respondeu que pediria uma correção imediata caso houvesse algum erro, mas questionou o tom utilizado pelo banqueiro na conversa.

Em outra ocasião, Vorcaro criticou uma coluna de Lauro Jardim e levantou a hipótese de existir uma campanha contra ele. Kachar negou a existência de uma ação coordenada. O executivo também defendeu uma reportagem do Valor sobre os resultados do Banco Master. Ao ser questionado pelo banqueiro, argumentou que o texto havia apresentado os dois lados e que uma matéria jornalística precisava considerar todos os fatos.

Grupo Globo divulga posicionamento sobre a demissão

Em nota, o Grupo Globo afirmou que o conteúdo das conversas privadas, mantidas entre outubro de 2023 e julho de 2025, revelou uma relação inadequada entre Kachar e um anunciante. A empresa informou que teve acesso às mensagens na quarta-feira (14), um dia antes de comunicar o desligamento.

A companhia também reafirmou seu compromisso com a ética, a transparência e a independência editorial de seus veículos. Como exemplo, citou a cobertura crítica e independente realizada pelo grupo sobre o caso envolvendo o Banco Master.

Kachar permaneceu por 29 anos na empresa. O Grupo Globo reconheceu sua contribuição para o desenvolvimento dos negócios de mídia e informou que anunciará posteriormente quem assumirá o comando da Editora Globo e do Sistema Globo de Rádio.

Kachar, conhecido como Fred, estava à frente das operações de veículos como os jornais O Globo, Extra e Valor Econômico, além de revistas da Editora Globo, entre elas Vogue e Marie Claire. Sua gestão também abrangia o Sistema Globo de Rádio, que inclui a CBN.