Guta e Marcelo em Pantanal: filha de Tenório engravida do meio-irmão

Guta (Julia Dalavia) e Marcelo (Lucas Leto) vão ter um novo encontro em Pantanal em breve. O rapaz vai se mudar para a região junto com a mãe Zuleica (Aline Borges), amante de Tenório (Murilo Benício), e reencontrará a meia-irmã. Na trama original, os personagens vivem um romance proibido e a filha de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) engravida do rapaz.

O que acontece com Guta e Marcelo em Pantanal?

Guta e Marcelo vão voltar a se encontrar às escondidas em Pantanal. Nos próximos capítulos, a segunda família de Tenório se mudará para a região pantaneira e os jovens vão passar a conviver juntos. Eles já haviam se conhecido em uma festa universitária em São Paulo e se apaixonaram de primeira. No entanto, Guta descobriu que o rapaz é filho de seu pai com a amante e o abandonou.

Se Bruno Luperi seguir o roteiro original, Guta e Marcelo não vão conseguir resistir à paixão e viverão um caso proibido. Os dois devem protagonizar cenas quentes – e polêmicas – na novela até que a filha de Maria Bruaca vai engravidar do rapaz.

Até então, os dois acreditam que são meios-irmãos e ficam desesperados com a notícia. Guta até irá cogitar fugir da região para conseguir dar à luz a criança longe de seus pais.

A fuga não será necessária pois Zuleica irá revelar um segredo. Diante da gravidez de Guta, a amante de Tenório confessará que o rapaz não é filho do vilão, mas de outra relação. Sendo assim, Guta e Marcelo não são meios-irmãos e ficam livres para ficarem juntos.

Mas antes, mais uma confusão irá acontecer: Roberto (Cauê Campos), irmão mais novo de Marcelo, fica furioso ao saber que o jovem e a filha de Maria Bruaca estão juntos – ele não sabe que o irmão mais velho não é filho biológico de Tenório e acredita que a relação dos dois é incestuosa.

Ele sai de barco no Pantanal, mas acaba sendo puxado por uma sucuri gigante e morre. O corpo dele só é encontrado dias depois – ainda não se sabe se o desfecho será mantido.

Guta e Marcelo 1990 x 2022

Guta e Marcelo em Pantanal 1990 foram interpretados por Luciene Adami e Tarcísio Filho. O ator ainda segue carreira artística, enquanto a intérprete da jovem abandonou a vida de atriz há mais de dez anos.

Recentemente, Luciene compartilhou uma foto do reencontro entre ela e Tarcísio. “Marcelo e Guta de Pantanal, 32 anos depois! Celebrando a amizade, com os amores da vida!”, escreveu.

Na trama original, a personagem de Luciene Adami também se envolveu com Jove, interpretado por Marcos Winter, e Tadeu, na época vivido por Marcos Palmeira. O remake tem seguido a primeira versão do folhetim e já mostrou o breve envolvimento de Guta com os personagens.

Em 2022, os papéis ficam com Julia Dalavia e Lucas Leto. O rapaz entrará na novela de vez nas próximas semanas, quando sua família se mudará para o Pantanal.

