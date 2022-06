Com quem a Guta fica no final da novela pantanal? Relembre desfecho de 1990 - Foto: Reprodução/Globo

Com quem a Guta fica no final de pantanal: Tadeu, Jove ou Marcelo?

Depois de muitos amassos com Jove, Guta passou a ter momentos quentes com Tadeu em Pantanal. Em breve, a personagem de Julia Dalavia viverá um romance polêmico com seu meio-irmão, Marcelo. Após tantos romances, com quem a Guta fica no final da novela Pantanal? Revelação crucial muda trajetória da filha de Tenório e Maria Bruaca.

Com quem a Guta fica no final da novela Pantanal de 1990?

Na versão original da Manchete, Guta fica com Marcelo no final da novela Pantanal. Os dois conseguem viver seu romance em paz depois que Zuleika, mãe de Marcelo, revela que Tenório não é o verdadeiro pai do jovem. Ao descobrir que não há nenhum laço sanguíneo entre eles, Guta e Marcelo se entregam ao amor de uma vez por todas.

No desfecho da novela, os dois se casam de surpresa. Durante uma cerimônia de casamento, até então dupla, na fazenda de José Leôncio, o casal é convidado a subir no altar e também trocar seus votos. Eles aceitam e saem da festança casados.

Além disso, Guta e Marcelo ficam ainda mais felizes no final da novela Pantanal por se tornarem pais. A filha de Tenório dá a luz a um menino e Zuleika pede para José Leôncio e Filó que sejam os padrinhos de seu primeiro neto.

A última cena do casal é na festa de casamento que acontece na fazenda dos Leôncio. Guta lamenta por estar com saudade da mãe, Maria Bruaca, que foi embora com Alcides sem se despedir de ninguém. Ela pede que o marido a leve ao Sarandi para ver a mãe e Marcelo topa a ideia imediatamente.

Quem é Marcelo no remake de 2022

Em 2022, o personagem com quem Guta fica no final da novela Pantanal é vivido por Lucas Leto, baiano de 23 anos de idade. O ator fez sua estreia no mundo dos folhetins há pouco tempo. Em 2019, ele interpretou Wagner dos Santos, o Waguinho, na novela Bom Sucesso. Este foi o primeiro trabalho do ator em um folhetim e até então, também o único.

Marcelo em Pantanal é a segunda aparição do ator em uma obra do gênero e a primeira vez que trabalha no horário nobre da TV Globo. Em 1990, papel de Marcelo foi de Tarcísio Filho.

Final de Jove e Tadeu na novela Pantanal

Apesar de se envolverem com Guta ao longo da novela Pantanal, o final de Jove e de Tadeu são com outras pessoas no folhetim. Ambos terminam casados e Jove é agraciado com a paternidade.

O final de Jove é ao lado de seu grande amor, Juma Marruá. Apesar das diferenças entre os dois, os obstáculos não são páreo para o que eles sentem um pelo outro. Depois que Juma engravida – pouco depois da metade da novela – os dois se casam.

A mulher corre perigo durante a gravidez por causa de Teodoro, jagunço contratado por Tenório, mas o mata e consegue dar a luz a sua filha na beira do rio. Mais tarde, Jove herda os negócios do pai e os dois passam a viver na fazenda dos Leôncio.

Tadeu também se torna um homem comprometido. O filho de Filó se casa com Zefa na fazenda da família Leôncio. A cerimônia é a mesma em que Guta e Marcelo se casam no final da novela Pantanal. Além de Tadeu e Zefa e Marcelo e Guta, também se casam Filó e José Leôncio.

Relembre o triângulo amoroso que Guta viveu no folhetim:

Quando acaba Pantanal?

Pantanal tem previsão para acabar entre o final do mês de setembro e começo do mês de outubro. Ainda não há nenhuma confirmação da TV Globo, já que a produção ainda está em processo de filmagem. Por se tratar de uma obra aberta, a novela pode ser estendida caso a emissora ou o autor Bruno Luperi achem necessário.

É esperado que o final em que Guta fica com Marcelo na novela Pantanal seja repetido no remake. Até agora, não há nenhum spoiler sobre o assunto que indique um desfecho diferente para a personagem de Julia Dalavia. Além disso, por enquanto Luperi manteve todos os acontecimentos importantes da trama de 1990.

