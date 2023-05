Hoje vai ter Linha Direta na Globo? Veja decisão de Gilmar Mendes

O episódio do Linha Direta desta quinta-feira, 17, o terceiro da nova temporada, traz o caso do menino Henry Borel, morto aos 4 anos de idade. No entanto, a defesa de um dos acusados pelo assassinato, Dr. Jairinho, conseguiu uma liminar na justiça para tentar barrar a exibição. A TV Globo recorreu da decisão da justiça. Afinal, depois de tudo isso, hoje vai ter Linha Direta ou não?

O Linha Direta vai exibir o caso de Henry Borel?

Sim, a exibição do Linha direta com o caso da morte de Henry Borel foi autorizada pela justiça. A decisão de liberar a exibição foi do ministro Gilmar Mendes, do STF, expedida na noite de quarta. O programa apresentado por Pedro Bial vai começar às 23 horas (de Brasília).

O decisão de Gilmar Mendes diz que a defesa do ex-vereador teve "o claro propósito de censurar a exibição da matéria jornalística de evidente interesse público". O ministro do STF também crítica a liminar concedida pela juíza Elizabeth Machado Louro, do Tribunal de Justiça do Rio: "A eminente magistrada extrapola os limites de suas funções judicantes para se arvorar à condição de fiscal da qualidade da produção jornalística de emissoras de televisão".

Jairo é acusado de ter matado o menino. Ele está preso, enquanto a mãe do menio, Monique Medeiros, que é acusada de ser cúmplice, responde em liberdade.

No Instagram, Leniel Borel, pai do menino Henry, relatou o que espera da TV Globo a seguir para que consiga a exibição do episódio e mostrou revolta sobre a decisão da juíza Elizabeth Machado Louro, que resolveu impedir a transmissão devido o caso ainda não ter sido julgado.

"Recebemos ontem a noite a infeliz notícia de censura prévia da justiça. Algo inimaginável no Brasil até o momento, principalmente tratando-se de um caso que não corre em segredo de justiça, televisionado em todas audiências e amplamente divulgado pela imprensa em todas as fases do processo", escreveu.

A produção do Linha Direta entrevistou todos os envolvidos no caso, como o promotor Fábio Vieira e também a defesa do acusado Dr. Jairinho, o advogado Cláudio Dalledone.

Quem foi Henry Borel?

Henry Borel tinha 4 anos de idade e morreu no Rio de Janeiro em março de 2021, vítima de violência. A morte da criança no hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, foi considerado acidente de início, mas depois a perícia encontrou lesões graves pelo corpo da criança e a investigação tomou um novo rumo.

Vereador no Rio de Janeiro, Dr. Jairinho, padrasto do menino, foi acusado pelo caso, assim como Monique Medeiros, a mãe biológica do garoto.

O casal foi preso um mês após a morte de Henry, em abril de 2021. Monique conseguiu decisão a seu favor do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e está respondendo o caso em liberdade desde agosto de 2022. Já Jairinho permanece em prisão preventiva em regime fechado, no Presídio Pedrolino Werling de Oliveira, conhecido como Bangu 8. Ele fez um pedido de habeus corpus em março de 2023 para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas foi negado.

O julgamento da dupla ainda não tem data definida. De acordo com o jornal O Globo, quando for realizada a audiência, Jairinho irá responder por homicídio e torturas e Monique por homicídio e coação no curso do processo.

