4 casos que o Linha Direta ajudou a resolver

O Linha Direta ajudou a prender mais de 400 suspeitos que ainda estavam foragidos da justiça com a exibição das primeiras temporadas do programa policial. Em 2003, a emissora ganhou a medalha Tiradentes da ALERJ por reconhecimento aos méritos do programa. A atração exibe fotos dos procurados e disponibiliza um número para denúncias anônimas caso os espectadores saibam de alguma informação.

Estelionatário de Santa Catarina | Linha Direta casos resolvidos

Um dos casos exibidos pelo Linha Direta foi o de Nelson Carpen, que ao ficar sabendo que sua história seria tema do programa da Globo, se entregou à polícia para evitar que o programa fosse ao ar e que o crime ficasse conhecido em todo o Brasil A estratégia do criminoso não deu certo, já que a atração colocou o episódio no ar parta evitar esse tipo de manobra por parte dos foragidos. A informação foi divulgada pelo Memória Globo.

Carpen ficou foragido da justiça por mais de 400 dias, até ser preso em 22 de novembro de 1999. Ele foi acusado de apropriação indébita, crime falimentar e sonegação fiscal ao aplicar o maior golpe financeiro da história do município e desaparecer com o dinheiro de investidores.

Em dezembro de 2003, recebeu livramento condicional da Justiça e saiu da prisão.

Acusado de assassinato | Linha Direta casos resolvidos

Paulo Roberto Falcão, que estava foragido, foi preso dentro de um supermercado graças à uma denúncia anônima após a exibição do Linha Direta, em 2006. O rapaz foi acusado de assassinar a sogra, Olanda Viana Gonçalves, em julho de 2003.

Paulo era casado com Andréia, filha de Olanda, com quem teve uma filha, mas passou a torturar a esposa, que resolveu fugir.

Andreia foi morar com a mãe, até Paulo apareceu na casa da sogra e teria esfaqueado ambas, mas a ex-esposa do criminoso sobreviveu e fugiu com a filha. O acusado foi preso na época do crime, mas fugiu da cadeia antes de ser recapturado após a exibição do Linha Direta. Ele foi acusado pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e cárcere privado. As informações foram publicadas pelo portal Gazeta do Povo, em 1º de fevereiro de 2007.

Acusado de matar garota de 13 anos

Em 2005, o Linha Direta exibiu o caso de Adriano Paulo Ferreira Gomes, acusado de rapto consensual, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O rapaz assassinou a namorada, Vanessa Cardoso do Nascimento, de apenas 13 anos, em 2002.

Em depoimento à polícia, Adriano confessou o crime e que enterrou o corpo da garota no quintal da casa onde moravam.

O criminoso foi preso ao ser reconhecido por moradores da região de Caiçara, distrito de Mucambo, após o caso ir ao ar na TV, conforme publicado pelo Diário do Nordeste em 10 de outubro de 2006.

Acusado de homicídio | casos que o Linha Direta ajudou a resolver

Depois de ser procurado por 20 anos, Alan Tramontina Valente Cerqueira foi preso em agosto de 2018. Ele é acusado de ter cometido dois homicídios - um deles em 1994, em que teria matado um jovem de 25 anos a mando de um traficante em troca de cinco gramas de cocaína. Depois do crime, foi morar em São Vicente sob o nome do irmão, que não tinha passagem pela polícia.

Em novembro de 2003, teria matado o sogro na saída de um clube, conforme informado pela polícia. O caso foi exibido pelo Linha Direta nos anos 2000. As informações sobre a resolução do crime foram divulgadas pelo portal G1 em 29 de agosto de 2018.

