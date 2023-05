Como assistir o Linha Direta completo e online em 2023

O Linha Direta retornou para uma nova temporada na Globo na última semana. O programa vai ao ar às quintas-feiras, na faixa das 23h, mas também é possível assistir o Linha Direta completo pela plataforma de streaming da emissora, mediante assinatura.

Onde assistir Linha Direta online?

Em 2o23, todos os episódios do Linha Direta ficam disponíveis no Globoplay após a exibição na TV. É necessário ser assinante de um dos planos pagos da plataforma de streaming para ter acesso ao conteúdo.

Quem já for assinante do Globoplay só precisa procurar pelo título no campo de busca para ter acesso aos episódios. Se não, é necessário se cadastrar na plataforma e fazer o pagamento usando cartão de crédito ou carteiras digitais - os valores começam em R$ 24,90 por mês.

Há também uma maneira de assistir o Linha Direta gratuitamente online. O Globoplay libera o sinal da emissora ao vivo, mediante cadastro. Se você estiver longe da televisão no horário em que o programa estiver no ar, baixe o aplicativo para iOS ou Android ou acesse o streaming pelo navegador de seu celular.

Vale lembrar que o cadastro gratuito só permite que você assista pelo Globoplay o que está sendo transmitido na Globo naquele momento. Ou seja, você precisa sintonizar na plataforma às 23h10, às quintas-feiras, para assistir ao programa.

O primeiro episódio da nova temporada do Linha Direta foi exibido em 4 de maio e abordou o caso Eloá, que mobilizou o Brasil em 2008.

Linha Direta 2023 próximos casos

Depois de relembrar o caso Eloá na estreia, o Linha Direta vai abordar a Barbárie de Queimadas, crime que ocorreu em 2012. Em todos os episódios, o programa faz a retrospectiva do caso, com imagens de reportagens da época, entrevistas com testemunhas e familiares da vítima conduzidas pelo apresentador Pedro Bial.

O programa mostra um caso que já está concluído e outro que ainda está em aberto, com os suspeitos foragidos da polícia. Um número de denúncias anônimas é disponibilizado caso os espectadores saibam do paradeiro dos criminosos apresentados.

O Linha Direta retornou ao ar 16 anos do fim de sua última temporada, na época apresentada por Domingos Meirelles. Nos primeiros anos que foi ao ar, o programa ganhou prêmios de reconhecimento por prestar serviço à sociedade e ajudar a prender foragidos da polícia. Apesar do sucesso do programa, o formato acabou se desgastando, como acontece com atrações que ficam muito tempo no ar.

Com a onda de podcasts e seriados true crime que invadiu a internet no ano passado, o programa ganhou uma nova versão em 2023.

A atual temporada deve ter apenas 10 episódios. Ainda não se sabe se o programa ganhará uma continuação.

Quem apresentava o programa Linha Direta?

O primeiro apresentador do Linha Direta foi Hélio Costa, que permaneceu no comando da atração entre março e julho de 1990. Na época em que esteve à frente do programa, ele já trilhava carreira política. Atualmente, aos 83 anos, está longe de ambas as carreiras.

A segunda temporada do Linha Direta só foi ao ar nove anos depois da exibição da primeira. Em 1999, o programa retornou para a grade da Globo agora comandado pelo jornalista Marcelo Rezende, que permaneceu no cargo até agosto de 2000.

Depois da saída de Rezende da emissora, quem assumiu o programa foi Domingos Meirelles. O jornalista permaneceu como apresentador da atração entre 2000 e 2007, quando o Linha Direta foi encerrado.

O escolhido para a nova temporada foi Pedro Bial. O jornalista também apresenta o programa Conversa com Bial na mesma emissora.

