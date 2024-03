Horário da entrevista de Wanessa Camargo no Fantástico hoje

Wanessa Camargo vai conceder ao Fantástico neste domingo, 18 de fevereiro, sua primeira entrevista após ser expulsa do BBB 24. Confira que horas começa e como você pode assistir!

Que horas começa a matéria da Wanessa Camargo?

O Fantástico começa neste domingo às 20h30, após o Domingão com Huck. No entanto, por ser um dos assuntos mais aguardados do programa, a entrevista de Wanessa não será exibida no começo da atração.

Isso significa que o público terá que esperar para conferir as novas revelações da cantora ja na reta final do semanal.

Na oportunidade, a cantora deve contar como foi a ação que levou ela a ser expulsa do programa, como também está lidando com o "cancelamento" após o reality show. A conversa é conduzida pela jornalista Renata Ceribelli.

Como assistir a entrevista no Fantástico?

Para assistir ao vivo a entrevista de Wanessa, o público pode sintonizar na TV Globo pode meio de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros. Caso não esteja em casa ou não tenha uma TV e prefira conferir pelo seu computador, celular ou outro dispositivo, você terá a opção de conferir tudo pela Globoplay totalmente de graça.

Embora não cobre nada para que o público acompanhe a programação da TV Globo em tempo real, a plataforma streaming exige que você tenha uma gratuita nela, então é necessário realizar um cadastro. O processo é bastante simples e não é necessário se preocupar. Acesse o endereço https://globoplay.globo.com/, acesse "entrar" na lateral superior direita e então clique em "cadastre-se".

O site pedirá algumas informações pessoais, como nome completo, um e-mail válido, a senha que usará no site, gênero, data de nascimento e localização. Após preencher o formulário, você selecionará a caixinha que confirma que você leu e concorda com os termos de uso do site e depois poderá finalizar em "cadastrar".

Com seu novo login e senha em mãos, você deve entrar na Globoplay no horário da entrevista de Vanessa Lopes no Fantástico e clicar na aba "agora na TV", no cantor superior esquerdo do site. Você verá uma lista de canais, clique na TV Globo e pronto! Você assistirá ao vivo a exibição do programa.